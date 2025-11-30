Antena Căutare
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial

După ce a anunțat public că se va retrage „în curând”, Cristiano Ronaldo a clarificat situația.

Publicat: Duminica, 30 Noiembrie 2025, 12:00
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul: „Am dat totul pentru fotbal”. Când se va retrage starul portughez | Profimedia

Cristiano Ronaldo a marcat peste 950 de goluri la nivel de club şi echipă naţională, a debutat ca profesionist la Sporting Lisabona, în anul 2022, iar, apoi, a mai jucat pentru Manchester United, Real Madrid, clubul la care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei şi la care a cunoscut gloria ca fotbalist, dar şi Juventus Torino, înaintea unei reveniri de scurtă durată pe Old Trafford.

Atacantul portughez a declarat, într-un interviu, că se va retrage „în curând” pentru a petrece timp cu familia.

Cristiano Ronaldo a confirmat: „Un an sau doi”

Portughezul în vârstă de 40 de ani şi-a prelungit contractul cu clubul saudit Al-Nassr până în iunie 2027. Cristiano Ronaldo visează la Cupa Mondială de anul viitor, singurul titlu important care îi lipseşte din impresionantul său palmares.

„Pentru mine, <<în curând>>, înseamnă peste zece ani... Nu, glumesc”, a declarat Cristiano Ronaldo într-o videoconferinţă, în cadrul unui summit mondial privind turismul şi investiţiile organizat în Arabia Saudită, potrivit news.ro.

„Mă bucur din plin de momentul prezent. După cum ştiţi, în fotbal, când îmbătrâneşti, lunile trec foarte repede. Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, sunt la fel de rapid şi de agil. Îmi face mare plăcere să joc în echipa naţională. Dar să fim sinceri. Când spun <<în curând>>” mă refer probabil la un an sau doi”, a adăugat acesta, citat de sursa menționată mai sus.

În timp ce Portugalia este pe cale să se califice pentru Cupa Mondială din 2026, Cristiano Ronaldo a confirmat că turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic va fi ultimul său turneu pe cea mai mare scenă a fotbalului.

„Absolut, da, pentru că voi avea 41 de ani (la Cupa Mondială)”, a declarat el, care este şi cel mai bun marcator din istorie, cu 143 de goluri în echipa naţională.

„Am dat totul pentru fotbal. Sunt în acest mediu de 25 de ani. Am făcut totul, am numeroase recorduri în diferite contexte, atât la club, cât şi în echipa naţională. Sunt foarte mândru. Aşa că haideţi să ne bucurăm de moment, să trăim momentul”, a adăugat Cristiano Ronaldo.

Fotbalistul portughez a spus că este conștient că va intra în istorie ca unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. Fiul său, Cristiano Jr, îi calcă pe urme, jucând pentru echipa Portugaliei sub 16 ani.

„Ca oameni, nu ne dorim niciodată ca cineva să fie mai bun decât noi. Dar îmi doresc ca toţi copiii mei să fie mai buni decât mine. Nu voi fi niciodată gelos pe el. Nu vreau să-l presez, pentru că ceea ce îmi doresc pentru el este să fie fericit. Nu contează dacă vrea să joace fotbal sau să practice un alt sport. Fii fericit, fii liber! Nu lăsa comportamentul tău să fie dictat de cel al tatălui tău, pentru că este o povară enormă. Este o nouă generaţie, o generaţie diferită. Ei gândesc diferit, trăiesc diferit. Dar, ca tată, sunt aici pentru a-l ajuta să devină ceea ce îşi doreşte”, a mărturisit Cristiano Ronaldo, potrivit news.ro.

Cristiano Ronaldo a confirmat că se va căsători cu Georgina Rodriguez după Cupa Mondială din vara anului viitor. Argentinianca și Cristiano Ronaldo s-au întâlnit în 2016, la Madrid, când portughezul evolua pentru Real, iar bruneta lucra într-un magazin, ca asistent de vânzări, potrivit digisport.ro.

