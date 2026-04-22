Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cunosc

Ce este tailgating și cum ar putea influența atmosfera de la Cupa Mondială 2026. Regulile sunt încă neclare, iar fanii internaționali descoperă o tradiție americană inedită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 18:14
Oficialii din Arlington au clarificat regulile privind „tailgating”-ul pentru meciurile de la Dallas. Dar ce este, de fapt, tailgating-ul, acest fenomen american care va fi prezent la Campionatul Mondial și pe care fanii din întreaga lume nu îl cunosc pe deplin?

Poliția din Arlington a confirmat inițial că participarea la evenimente de tip tailgating va fi permisă în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. După ce, joi, 16 aprilie, autoritățile au transmis că astfel de activități pot avea loc, vineri, 17 aprilie, oficialii au revenit asupra declarației. Situația a generat confuzie, în contextul în care există încă întrebări legate de posibilitatea ca FIFA să restricționeze tailgating-ul în orașele gazdă.

„În timpul întâlnirii de joi seară, adjunctul șefului poliției din Arlington, Steve Williams, a răspuns la întrebarea referitoare la «tailgating», declarând că «tailgating-ul în sine este legal» și că ofițerii se vor concentra pe aplicarea legilor împotriva comportamentului ilegal în timpul evenimentelor”, au transmis oficialii într-un comunicat apărut în presă.

Declarațiile au oferit unele dintre cele mai clare informații de până acum pentru fanii din nordul Texasului, în contextul în care au apărut rapoarte contradictorii privind politicile de tailgating din SUA înainte de Cupa Mondială din 2026.

Cu toate acestea, vineri dimineață, oficialii din Arlington au revenit și au precizat că declarația lui Williams ar putea să nu fi reflectat cele mai recente informații disponibile la momentul respectiv.

Citește și: Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate

Rapoartele anterioare sugerau că tailgating-ul ar putea fi interzis în mai multe locații din Statele Unite, inclusiv în stadioane din New Jersey, Pennsylvania și Massachusetts. Totuși, FIFA a respins ideea unei interdicții generale, precizând că nu există o politică universală în acest sens. Organizația a subliniat că eventualele restricții vor fi stabilite la nivel local, în funcție de fiecare stadion și oraș gazdă. Un purtător de cuvânt al FIFA a confirmat că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce turneul se apropie.

Tailgating-ul este o tradiție populară în Statele Unite, asociată în special cu evenimentele sportive. Acesta reprezintă o petrecere organizată de fani în parcările din jurul stadionului, înainte de începerea meciurilor. Suporterii vin cu ore bune mai devreme, își deschid portbagajele mașinilor și își amenajează mici spații de relaxare.

De cele mai multe ori, participanții gătesc la grătar, socializează, ascultă muzică și se îmbracă în culorile echipei favorite. Atmosfera este una festivă, iar pentru mulți americani, tailgating-ul este la fel de important ca meciul în sine.

La Cupa Mondială din 2026, acest obicei ar putea fi descoperit și de fanii internaționali. Totuși, în anumite locații, tradiția ar putea fi limitată din cauza lipsei parcărilor dedicate sau a unor restricții organizatorice impuse de autorități.

Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii...
AS.ro „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Observatornews.ro EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Antena 3 Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
SpyNews Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă

Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii
Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate
Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere...
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul BZI
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă Jurnalul
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
