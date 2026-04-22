Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cunosc

Ce este tailgating și cum ar putea influența atmosfera de la Cupa Mondială 2026. Regulile sunt încă neclare, iar fanii internaționali descoperă o tradiție americană inedită.

Oficialii din Arlington au clarificat regulile privind „tailgating”-ul pentru meciurile de la Dallas. Dar ce este, de fapt, tailgating-ul, acest fenomen american care va fi prezent la Campionatul Mondial și pe care fanii din întreaga lume nu îl cunosc pe deplin?

Ce este „Tailgating", fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial

Poliția din Arlington a confirmat inițial că participarea la evenimente de tip tailgating va fi permisă în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. După ce, joi, 16 aprilie, autoritățile au transmis că astfel de activități pot avea loc, vineri, 17 aprilie, oficialii au revenit asupra declarației. Situația a generat confuzie, în contextul în care există încă întrebări legate de posibilitatea ca FIFA să restricționeze tailgating-ul în orașele gazdă.

„În timpul întâlnirii de joi seară, adjunctul șefului poliției din Arlington, Steve Williams, a răspuns la întrebarea referitoare la «tailgating», declarând că «tailgating-ul în sine este legal» și că ofițerii se vor concentra pe aplicarea legilor împotriva comportamentului ilegal în timpul evenimentelor”, au transmis oficialii într-un comunicat apărut în presă.

Declarațiile au oferit unele dintre cele mai clare informații de până acum pentru fanii din nordul Texasului, în contextul în care au apărut rapoarte contradictorii privind politicile de tailgating din SUA înainte de Cupa Mondială din 2026.

Cu toate acestea, vineri dimineață, oficialii din Arlington au revenit și au precizat că declarația lui Williams ar putea să nu fi reflectat cele mai recente informații disponibile la momentul respectiv.

Rapoartele anterioare sugerau că tailgating-ul ar putea fi interzis în mai multe locații din Statele Unite, inclusiv în stadioane din New Jersey, Pennsylvania și Massachusetts. Totuși, FIFA a respins ideea unei interdicții generale, precizând că nu există o politică universală în acest sens. Organizația a subliniat că eventualele restricții vor fi stabilite la nivel local, în funcție de fiecare stadion și oraș gazdă. Un purtător de cuvânt al FIFA a confirmat că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce turneul se apropie.

Fanii din alte țări nu îl cunosc

Tailgating-ul este o tradiție populară în Statele Unite, asociată în special cu evenimentele sportive. Acesta reprezintă o petrecere organizată de fani în parcările din jurul stadionului, înainte de începerea meciurilor. Suporterii vin cu ore bune mai devreme, își deschid portbagajele mașinilor și își amenajează mici spații de relaxare.

De cele mai multe ori, participanții gătesc la grătar, socializează, ascultă muzică și se îmbracă în culorile echipei favorite. Atmosfera este una festivă, iar pentru mulți americani, tailgating-ul este la fel de important ca meciul în sine.

La Cupa Mondială din 2026, acest obicei ar putea fi descoperit și de fanii internaționali. Totuși, în anumite locații, tradiția ar putea fi limitată din cauza lipsei parcărilor dedicate sau a unor restricții organizatorice impuse de autorități.