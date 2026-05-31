Cei mai bine plătiți fotbaliști care vor participa la Cupa Mondială 2026. Despre cine e vorba

Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 09:11 | Actualizat Duminica, 31 Mai 2026, 09:12
Campionatul Mondial FIFA 2026 se anunță unul dintre cele mai spectaculoase din istorie, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

Turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic va reuni unele dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, iar multe dintre ele câștigă sume impresionante de bani în fiecare an.

În ultimii ani, peisajul financiar al fotbalului s-a schimbat considerabil. Dacă în trecut marile salarii veneau aproape exclusiv din campionatele de top ale Europei, acum cluburile din Arabia Saudită au devenit o forță importantă, atrăgând nume sonore cu contracte uriașe. În plus, sponsorii, campaniile de marketing, contractele de imagine și rețelele sociale contribuie semnificativ la veniturile jucătorilor.

Naționalele calificate la Cupa Mondială 2026

Printre echipele deja calificate se numără mari puteri ale fotbalului precum Argentina, Brazilia, Franța, Anglia, Spania și Germania. În schimb, Italia este marea absentă de pe lista actuală.

Acest lucru înseamnă că vedete precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah, Lamine Yamal și Jude Bellingham sunt pe cale să participe la turneul final.

Cei mai bine plătiți jucători care vor evolua la Cupa Mondială 2026

Potrivit estimărilor recente publicate de Forbes, care includ salariile, bonusurile și veniturile din sponsorizări, clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști ai naționalelor calificate arată astfel:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) – aproximativ 280 milioane de dolari pe an

Lionel Messi (Argentina) – aproximativ 135 milioane de dolari

Kylian Mbappé (Franța) – aproximativ 95 milioane de dolari

Erling Haaland (Norvegia) – aproximativ 80 milioane de dolari

Vinicius Junior (Brazilia) – aproximativ 60 milioane de dolari

Mohamed Salah (Egipt) – aproximativ 55 milioane de dolari

Sadio Mané (Senegal) – aproximativ 52 milioane de dolari

Jude Bellingham (Anglia) – aproximativ 50 milioane de dolari

Lamine Yamal (Spania) – aproximativ 40 milioane de dolari

Achraf Hakimi (Maroc) – aproximativ 35 milioane de dolari

Sumele se pot modifica rapid, mai ales într-un an de Cupă Mondială, când contractele de sponsorizare și parteneriatele comerciale sunt renegociate frecvent.

Ronaldo și Messi continuă să domine

Deși au trecut de perioada de vârf a carierei, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi rămân cele mai puternice branduri din fotbalul mondial.

Ronaldo conduce detașat clasamentul datorită contractului său impresionant cu Al Nassr, în Arabia Saudită, în timp ce Messi continuă să genereze venituri uriașe prin contractul cu Inter Miami și colaborările comerciale cu branduri precum Adidas și Apple.

La 41 de ani, Ronaldo este în continuare liderul absolut al clasamentului financiar, iar Messi rămâne unul dintre cei mai influenți sportivi ai planetei.

Benzema, o posibilă surpriză

Deși nu se află în topul prezentat, Karim Benzema ar fi avut cu siguranță loc printre cei mai bine plătiți jucători. Atacantul francez este creditat cu venituri de aproximativ 104 milioane de dolari anual.

Totuși, prezența sa la Cupa Mondială 2026 nu este sigură. Fostul câștigător al Balonului de Aur ar putea reveni în lotul Franței doar în cazul unor accidentări importante înaintea turneului.

Noua generație vine puternic din urmă

Unul dintre aspectele fascinante ale Cupei Mondiale din 2026 este întâlnirea dintre două generații.

Pe de o parte, ar putea fi ultimul Campionat Mondial pentru legende precum Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Pe de altă parte, fotbalul mondial este pregătit să fie preluat de noul val de superstaruri, reprezentat de Mbappé, Haaland, Bellingham și Lamine Yamal.

Iar dacă salariile actuale sunt un indiciu, viitorul fotbalului mondial va fi nu doar spectaculos, ci și extrem de costisitor.

