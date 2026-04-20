Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turişti aşteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate

Noi temeri în industria hotelieră din SUA. Hotelierii americani se tem că turneul nu va aduce valul de turiști mult așteptat. FIFA ar fi anulat deja mii de camere rezervate, iar prețurile la cazare încep să scadă vizibil. Contextul geopolitic tensionat, inclusiv politicile externe promovate de Donald Trump, dar și temerile legate de securitate, par să țină o parte dintre turiști departe de Cupa Mondială FIFA 2026.

Prețurile hotelurilor din SUA scad înainte de competiția majoră, deoarece restricțiile de călătorie și incertitudinile globale descurajează fanii internaționali. Tarifele camerelor de hotel au înregistrat o scădere semnificativă în ultimele luni. Potrivit presei internaționale, prețurile pentru camere în orașele gazdă cheie au scăzut cu aproximativ o treime față de nivelul maxim atins la începutul acestui an.

Orașe importante precum Dallas, Miami, Philadelphia, San Francisco și Atlanta au înregistrat scăderi vizibile ale tarifelor hoteliere. Pentru proprietarii de hoteluri, această situație începe să devină îngrijorătoare, mai ales că estimările inițiale erau extrem de optimiste.

Orașele gazdă din America de Nord se așteptau la sute de mii de vizitatori. Un studiu comun realizat de FIFA și organizatorii locali estima că turneul ar putea genera un impact economic de aproximativ 30 de miliarde de dolari doar pentru SUA. Această promisiune este acum pusă sub presiune, iar climatul geopolitic tensionat din jurul turneului reprezintă un factor major.

Citește și: Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt

Cererea nu s-a materializat conform așteptărilor, iar FIFA ar fi început să anuleze zeci de mii de camere rezervate în orașele gazdă din întreaga țară. În total, 11 orașe americane vor găzdui meciuri în cadrul competiției, programată în vara anului 2026. Cu toate acestea, incertitudinile legate de fluxul de turiști afectează deja planurile operatorilor din turism și ospitalitate.

În plus, potrivit publicației The Atlantic, FIFA ar putea solicita administrației americane să limiteze anumite acțiuni ale autorităților de imigrație în perioada turneului, pentru a nu descuraja și mai mult sosirea vizitatorilor străini. Măsurile stricte de control la granițe și percepția privind siguranța ar putea influența decizia fanilor de a călători.

Reprezentanții administrației americane încearcă însă să transmită un mesaj optimist. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat pentru presa internațională că turneul „va genera miliarde de dolari impact economic și va crea sute de mii de locuri de muncă în Statele Unite”.

„Președintele se concentrează pe a face din aceasta cea mai mare Cupă Mondială din toate timpurile, asigurându-se în același timp că este și cea mai sigură și protejată din istorie”, a adăugat acesta.

În ciuda acestor asigurări, industria hotelieră rămâne precaută. Mulți operatori monitorizează atent evoluția rezervărilor și speră într-o revenire a interesului pe măsură ce turneul se apropie. Rămâne de văzut dacă entuziasmul fanilor va crește în lunile următoare sau dacă temerile actuale se vor confirma, afectând una dintre cele mai mari competiții sportive din lume.







