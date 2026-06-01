Gigi Nicolae a părăsit Survivor, într-o ediție lider detașat de audiență, chiar înainte de săptămâna finală a competiției.

Dovada că poți deveni mai puternic, atunci când nu mai ai nimic, atunci când fiecare provocare te scoate din zona de confort și când fiecare zi depășită este egală cu apropierea de câștig.

Au mai rămas doar trei ediții din acest sezon, iar opt concurenți simt că îndârjirea și motivația i-au adus în cea mai grea etapă! În doar câteva zile, vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se scrie ultima filă Survivor din acest an!

Ieri, Andreea Munteanu și Lucian Popa au fost căpitani pentru ultimul joc de recompensă, iar cei doi au luat o decizie surprinzătoare – și-au format echipele, ținând cont de componența vechilor triburi – foști Faimoși vs foști Războinici. Lucian, Bibi, Ramona și Gigi au învins și s-au bucurat de ultima recompensă pusă la bătaie.

De acolo, emoțiile au crescut tot mai mult, odată cu un Consiliu surprinzător – care a marcat finalul acestei etape din show. Cu 5 voturi obținute, Ramona a devenit prima concurentă trimisă la lupta pentru rămânerea în show, iar Gigi Nicolae a ajuns în premieră la Duel, trimis de Andreea, purtătoarea de colan. Cu 3 la 1, Ramona a câștigat cel de-al patrulea Duel al ei, din acest sezon, iar Gigi s-a văzut nevoit să părăsească Survivor într-un moment esențial.

Survivor, lider de audiență

Ediția de duminică seară a adus un super joc și un Duel pe cinste, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:23, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.7 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, față de locul 2, PRO TV, care a avut 4.1 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.8 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating și 13.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.7 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.7 puncte de audiență și 14.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:56, aproape 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Cinci foști Faimoși – Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristi Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu și trei foști Războinici – Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa sunt cei care au reușit performanța de a se califica în ultima săptămână! Ce îi așteaptă și cine va ridica trofeul, vom afla vineri, sâmbătă și duminică. Marea finală va fi live din Republica Dominicană, duminică, 7 iunie, de la ora 20:00!

