De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial. Povestea impresionantă a lui Wilguens Paugain, fundașul inclus în lotul lui Haiti

Wilguens Paugain, fundașul dreapta convocat de Haiti pentru Campionatul Mondial, are o poveste impresionantă de viață. Crescut în sărăcie extremă și nevoit să livreze pizza după o accidentare gravă, fotbalistul a ajuns acum pe una dintre cele mai mari scene ale sportului mondial.

Viața lui Wilguens Paugain nu a fost deloc ușoară, însă destinul său pare să se fi schimbat complet în ultimii ani. Fundașul dreapta în vârstă de 24 de ani, inclus în lotul naționalei Haiti pentru Campionatul Mondial, are o poveste de viață emoționantă, marcată de sărăcie, sacrificii și multă ambiție.

În prezent legitimat la formația belgiană Zulte Waregem, Wilguens Paugain urmează să joace pe una dintre cele mai importante scene ale fotbalului mondial. Drumul până aici a fost însă extrem de dificil.

Fotbalistul s-a născut în Thomazeau, Haiti, unde a copilărit într-un context de sărăcie extremă. La vârsta de doar cinci ani, acesta a fost adoptat de o familie din Franța și a crescut în orașul Épinal. Încă din copilărie a arătat o pasiune deosebită pentru sport. A început cu tenisul, însă ulterior și-a descoperit adevărata vocație în fotbal.

La doar 12 ani, Wilguens Paugain a fost recrutat de academia celor de la Nancy-Lorraine, unde părea că își construiește drumul către fotbalul mare. Totuși, la vârsta de 18 ani, visul său s-a prăbușit temporar după o accidentare gravă, care l-a ținut departe de teren timp de opt luni.

În acea perioadă dificilă, tânărul a fost nevoit să muncească pentru a se întreține și a lucrat ca livrator de pizza. Deși mulți l-ar fi considerat pierdut pentru fotbalul profesionist, Wilguens nu a renunțat niciodată la visul său.

După ce a evoluat în ligile regionale din Franța, cariera sa a prins din nou avânt în 2022, când a semnat primul contract profesionist în Cipru. Ulterior, fundașul a trecut pe la echipe din Letonia și Austria, înainte de a ajunge, în februarie 2025, în Belgia, la Zulte Waregem, club pe care l-a ajutat să promoveze.

Performanțele sale i-au adus și convocarea la naționala Haitiului, în martie 2025, fiind ulterior inclus în lotul pentru Campionatul Mondial găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

„Aceasta este o oportunitate pentru lume de a nu mai neglija Haiti. Când oamenii vorbesc despre țară, este vorba despre dezastre naturale, instabilitate politică și bande, rareori despre ceva pozitiv. Sper ca Mondialul să readucă respectul echipei noastre și țării noastre”, declara fotbalistul într-un interviu.

Astăzi, viața lui Wilguens Paugain s-a schimbat complet, iar fundașul se pregătește pentru cele mai importante meciuri din cariera sa.