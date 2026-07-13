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Programul zilei a 34-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 34-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 10:51 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 10:54
Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 14 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 34-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Ora 22 - Franța vs. Spania (Antena 1, AntenaPLAY)

Prima semifinală (Meciul 101) le pune față în față pe Franța și Spania, într-o confruntare de cel mai înalt nivel. Echipa condusă de Didier Deschamps a afișat o organizare defensivă impecabilă în fazele eliminatorii, neprimind niciun gol în ultimele două meciuri.

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Spania continuă să impresioneze prin jocul de posesie și forța sa ofensivă, ajungând în semifinală după victorii obținute împotriva unor adversari de prim rang.

Lot - Franța

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Fundaşi: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Mijlocaşi: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Atacanţi: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Marcus Thuram (Inter Milan).

Manager: Didier Deschamps

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Lot - Spania

Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Fundaşi: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid)

Mijlocaşi: Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna)

Manager: Luis de la Fuente

Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena!

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