Legendele Argentinei și Portugaliei își vor prelungi pentru ultima dată impresionanta moștenire internațională la Cupa Mondială FIFA 2026 — existând chiar posibilitatea tentantă ca cei doi să se întâlnească într-un duel de vis în sferturile de finală, programat pe 11 iulie.

Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială | GettyImages

Washington, DC — Ultima dată când America de Nord a găzduit Cupa Mondială FIFA la masculin a fost în 1994, când turneul s-a desfășurat în Statele Unite.

Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială

Acum, după 32 de ani, competiția revine pe continent, marcând totodată ultimul capitol internațional pentru doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie: Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

În ultimele două decenii, fotbalul mondial a fost definit de o realitate aparte: portughezul Ronaldo și argentinianul Messi au evoluat într-o categorie proprie, în timp ce restul lumii a încercat să țină pasul cu ei.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi și-au construit cariere legendare, câștigând aproape toate trofeele importante, doborând record după record și conducându-și echipele spre performanțe istorice.

Acum, aflați în partea finală a unor cariere impresionante, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Messi, de 38 de ani, își vor conduce selecționatele naționale — Portugalia și Argentina — la Cupa Mondială FIFA 2026, care va reprezenta ultimul lor mare capitol pe scena internațională.

O legendă cu nenumărate recorduri

Născut Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro în Madeira, Portugalia, Ronaldo și-a început cariera profesionistă în sezonul 2002-2003 la Sporting CP.

După o prestație remarcabilă într-un meci amical împotriva lui Manchester United, clubul englez l-a transferat în 2004. Cu „Diavolii Roșii”, Ronaldo a câștigat trei titluri consecutive în Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor în 2008.

În 2009, a semnat cu Real Madrid, unul dintre cele mai de succes cluburi din lume, unde și-a consolidat statutul de superstar global.

La Real Madrid a cucerit tot ce se putea câștiga: La Liga, Liga Campionilor, Copa del Rey și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Maria Dragomiroiu. Drama trăită alături de fostul soț, prin ce abuzuri a trecut

În 2018 a plecat la Juventus, unde a petrecut trei sezoane și a câștigat două titluri în Serie A.

După o a doua experiență la Manchester United, Ronaldo a ajuns la clubul saudit Al Nassr, pentru care evoluează și în prezent.

„Va fi cu siguranță ultima mea Cupă Mondială”

Ronaldo a declarat clar că ediția din 2026 va fi ultima sa participare la Cupa Mondială.

„(Cupa Mondială din 2026) va fi cu siguranță ultima mea, pentru că voi avea 41 de ani. Când spun că retragerea este aproape, chiar este foarte aproape, pentru că am oferit totul fotbalului. Sunt în acest sport de 25 de ani. Am realizat tot ce mi-am propus. Dețin multe recorduri și sunt foarte mândru de asta. Acum trebuie să mă bucur de moment și să trăiesc prezentul”, a declarat el pentru CNN în noiembrie 2025.

Cu toate acestea, selecționerul Portugaliei, Roberto Martínez, este convins că atacantul ar putea evolua chiar și la Cupa Mondială din 2030, când ar avea 45 de ani.

Întrebat despre această posibilitate, Martínez a răspuns pentru postul Cadena Ser:

„Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de asta. Și-a câștigat acest drept.”

A șasea Cupă Mondială din carieră

La turneul din 2026, Ronaldo stabilește un nou record, participând la a șasea Cupă Mondială din carieră.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cât de frumoase sunt fiicele controversatului om de afaceri

Portugalia își începe campania pe 17 iunie împotriva Republicii Democrate Congo, urmând să întâlnească Uzbekistan pe 23 iunie și Columbia pe 27 iunie, în ultimul meci din Grupa K.

Între timp, Ronaldo a anunțat oficial începutul pregătirilor pentru marele obiectiv.

„Começa a Missão Mundial!” („Începe misiunea mondială!”), a scris starul portughez pe rețelele sociale luni, exprimându-și speranța că va reuși, în sfârșit, să câștige Cupa Mondială alături de Portugalia.