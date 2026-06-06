Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială

Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială

Legendele Argentinei și Portugaliei își vor prelungi pentru ultima dată impresionanta moștenire internațională la Cupa Mondială FIFA 2026 — existând chiar posibilitatea tentantă ca cei doi să se întâlnească într-un duel de vis în sferturile de finală, programat pe 11 iulie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 08:38 | Actualizat Sambata, 06 Iunie 2026, 08:41
Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială | GettyImages
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Washington, DC — Ultima dată când America de Nord a găzduit Cupa Mondială FIFA la masculin a fost în 1994, când turneul s-a desfășurat în Statele Unite.

Sfârșitul unei ere: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo se pregătesc pentru ultima lor Cupă Mondială

Acum, după 32 de ani, competiția revine pe continent, marcând totodată ultimul capitol internațional pentru doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie: Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

În ultimele două decenii, fotbalul mondial a fost definit de o realitate aparte: portughezul Ronaldo și argentinianul Messi au evoluat într-o categorie proprie, în timp ce restul lumii a încercat să țină pasul cu ei.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi și-au construit cariere legendare, câștigând aproape toate trofeele importante, doborând record după record și conducându-și echipele spre performanțe istorice.

Acum, aflați în partea finală a unor cariere impresionante, Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Messi, de 38 de ani, își vor conduce selecționatele naționale — Portugalia și Argentina — la Cupa Mondială FIFA 2026, care va reprezenta ultimul lor mare capitol pe scena internațională.

O legendă cu nenumărate recorduri

Născut Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro în Madeira, Portugalia, Ronaldo și-a început cariera profesionistă în sezonul 2002-2003 la Sporting CP.

După o prestație remarcabilă într-un meci amical împotriva lui Manchester United, clubul englez l-a transferat în 2004. Cu „Diavolii Roșii”, Ronaldo a câștigat trei titluri consecutive în Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor în 2008.

În 2009, a semnat cu Real Madrid, unul dintre cele mai de succes cluburi din lume, unde și-a consolidat statutul de superstar global.

La Real Madrid a cucerit tot ce se putea câștiga: La Liga, Liga Campionilor, Copa del Rey și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Maria Dragomiroiu. Drama trăită alături de fostul soț, prin ce abuzuri a trecut

În 2018 a plecat la Juventus, unde a petrecut trei sezoane și a câștigat două titluri în Serie A.

După o a doua experiență la Manchester United, Ronaldo a ajuns la clubul saudit Al Nassr, pentru care evoluează și în prezent.

„Va fi cu siguranță ultima mea Cupă Mondială”

Ronaldo a declarat clar că ediția din 2026 va fi ultima sa participare la Cupa Mondială.

„(Cupa Mondială din 2026) va fi cu siguranță ultima mea, pentru că voi avea 41 de ani. Când spun că retragerea este aproape, chiar este foarte aproape, pentru că am oferit totul fotbalului. Sunt în acest sport de 25 de ani. Am realizat tot ce mi-am propus. Dețin multe recorduri și sunt foarte mândru de asta. Acum trebuie să mă bucur de moment și să trăiesc prezentul”, a declarat el pentru CNN în noiembrie 2025.

Cu toate acestea, selecționerul Portugaliei, Roberto Martínez, este convins că atacantul ar putea evolua chiar și la Cupa Mondială din 2030, când ar avea 45 de ani.

Întrebat despre această posibilitate, Martínez a răspuns pentru postul Cadena Ser:

„Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de asta. Și-a câștigat acest drept.”

A șasea Cupă Mondială din carieră

La turneul din 2026, Ronaldo stabilește un nou record, participând la a șasea Cupă Mondială din carieră.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cât de frumoase sunt fiicele controversatului om de afaceri

Portugalia își începe campania pe 17 iunie împotriva Republicii Democrate Congo, urmând să întâlnească Uzbekistan pe 23 iunie și Columbia pe 27 iunie, în ultimul meci din Grupa K.

Între timp, Ronaldo a anunțat oficial începutul pregătirilor pentru marele obiectiv.

„Começa a Missão Mundial!” („Începe misiunea mondială!”), a scris starul portughez pe rețelele sociale luni, exprimându-și speranța că va reuși, în sfârșit, să câștige Cupa Mondială alături de Portugalia.

Din 11 iunie, Toată lumea la Antena! FIFA World Cup 2026™ începe exclusiv în Universul Antena...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: “Sunt prieten cu el, dar…” Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: &#8220;Sunt prieten cu el, dar&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață" Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Antena 3 O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Din 11 iunie, Toată lumea la Antena! FIFA World Cup 2026™ începe exclusiv în Universul Antena
Din 11 iunie, Toată lumea la Antena! FIFA World Cup 2026™ începe exclusiv în Universul Antena
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cristiano Ronaldo, moment emoționant alături de fiul său în timp ce îl învață mișcări inedite de fotbal
Cristiano Ronaldo, moment emoționant alături de fiul său în timp ce îl învață mișcări inedite de fotbal
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Legea salarizării, caz de pușcărie
Legea salarizării, caz de pușcărie Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent... Redactia.ro
EXCLUSIV. Momentul în care drona marină găsită în Portul Constanţa explodează lângă o dană
EXCLUSIV. Momentul în care drona marină găsită în Portul Constanţa explodează lângă o dană Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x