„Furnicuțele”, invitată Maria Dragomiroiu. Drama trăită alături de fostul soț, prin ce abuzuri a trecut

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Dragomiroiu și-a amintit cum a fost să fie căsătorită la 21 de ani și la 22 de ani să aibă copii. Prin ce drame a trecut interpreta de muzică populară.

Maria Dragomiroiu l-a cunoscut pe fostul său soț într-un troleu din București. A precizat că arăta foarte bine pe atunci și asta l-a atras la început. Ulterior au început să apară problemele, iar divorțul a fost inevitabil.

Drama trăită alături de fostul soț, prin ce abuzuri a trecut

Deși nu a mai fost căsătorită cu el, aveau doi copii împreună. În schimb, nu i-a căutat niciodată pe aceștia, doar la partaj a dorit să îi aibă aproape pentru banii de alocație. Maria Dragomiroiu a povestit cum și-a pierdut banii luați cu femeia cu care s-a căsătorit. A murit fără să îi transmită nimic, atât ei cât și copiilor.

Maria Dragomiroiu și-a dorit întotdeauna să aibă un cămin liniștit și o familie mare, dorință care în prezent îi este îndeplinită ca la carte. Interpreta de muzică populară a povestit cum în copilărie locuia alături de frații și părinții săi într-o casă cu o singură cameră în care ploua.

De aceea, și-a dorit întotdeauna să câștige bani cu ajutorul muzicii sale pentru a putea să-și construiască o casă a visurilor. S-a căsătorit la 21 de ani, iar fostul său soț la vremea aceea avea 23 de ani. Pleca împreună cu familia la cântări și își cosea costumele populare.

Decizia de a se despărți a fost a fostului său soț, atunci când acesta i-a spus că nu mai este îndrăgostit. S-a recăsătorit și a avut la rândul său copii, dar niciodată nu și-a căutat copiii din căsătoria cu Maria Dragomiroiu.

Interpreta de muzică populară s-a aflat în lacrimi la Furnicuțele, asta pentru că a povestit că frica sa cea mai mare este ca familia sa să sufere. Deși a avut un stres constant toată viața, a încercat să îl acopere prin muzica și zâmbetele sale.

Cum s-a recăsătorit Maria Dragomiroiu

Atunci când a decis că își dorește să îmbrace din nou rochia de mireasă, artista nu avea în gând acest lucru. Își dorea să fie o artistă de succes care să poate să le fie sprijin copiilor săi din toate punctele de vedere.

Fostul său soț nu și-a cerut scuze niciodată, dar a dorit să plece cu banii și cu lucrurile cumpărate din căsnicia cu Maria Dragomiroiu. Ileana și Mircea, copiii vedetei, i-au fost mereu alături și băiatul interpretei a intrat în direct la Furnicuțele pentru a-și lăuda mama și a vedea cu toții ce fel de femeie se ascunde în spatele camerelor.