Oana Hănțoiu, mesaj emoționant de aniversarea lui Leon. Imagini rare cu fiul actriței din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Oana Hănțoiu a publicat un mesaj emoționant pentru fiul său, Leon, care a împlinit 12 ani. Actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a impresionat internetul cu declarația sinceră dedicată băiatului său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 11:00 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 22:46
Actrița vorbește deschis despre provocările prin care trece alături de fiul său și încearcă să le ofere speranță și altor părinți aflați în situații similare. | Antena 1/Instagram
Oana Hănțoiu, mesaj emoționant pentru aniversarea fiului său, Leon

Oana Hănțoiu a postat un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiului său, Leon. Actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online o fotografie specială din arhiva personală, alături de un mesaj care a impresionat profund.

Oana Hănțoiu interpretează personajul Sofia în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat la Antena 1 și disponibil pe AntenaPLAY în fiecare joi, de la ora 20:30.

Leon, fiul actriței, suferă de tetrapareză spastică, o formă severă de paralizie cerebrală. De-a lungul anilor, băiatul a trecut prin numeroase intervenții medicale, inclusiv transplanturi de celule stem și mai multe operații realizate în afara țării. Oana Hănțoiu s-a dedicat complet îngrijirii fiului său și a vorbit în repetate rânduri despre lupta și iubirea necondiționată pe care i le poartă.

Recent, Leon a împlinit 12 ani, iar mama sa a publicat pe rețelele sociale un mesaj extrem de emoționant, care a ajuns rapid la inimile urmăritorilor.

Imagini rare cu fiul actriței din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

„Iubitul meu Leon,

Nu-mi vine să cred că au trecut 12 ani. Parcă mai ieri m-am îndrăgostit iremediabil de tine. Parcă mai ieri te priveam prin geamul unui incubator, dorindu-mi cu ardoare să te strâng în brațele de care ai fost privat. Aveam nevoie să știi că sunt acolo, că nu știu cum să te ajut, dar că inima îmi este la tine.

Mă rugam să nu pleci. Cred că atunci am început să mă rog des. Atunci am descoperit frica și deznădejdea. Atunci m-am simțit cea mai singură. Drumul până acasă mi s-a părut cel mai lung.

Ai ieșit din spital pe o ploaie torențială. Și plângeai. Plângeai des, iar eu plângeam cu tine în brațe. Mă simțeam inutilă.

Lângă tine am învățat atât de multe, iubitul meu Leon. Am luat multe decizii proaste în viață, dar, ca mamă, știu sigur că nu am ratat. Știu asta din cum mă privești și din cum ai devenit un mic bărbat. Iubirea ta e mai mare decât visam vreodată să trăiesc. Tu ești mai mare decât îmi imaginam.

Drumul acela de la spital spre casă nu s-a oprit niciodată. Nu știu cum ai fi fost dacă nu ți-ar fi fost greu. Știu că mă faci să zâmbesc, să râd, să fiu ce sunt azi. Știu că ești curajos, cel mai curajos, deși știi ce este frica.

Știu că sunt atât de mândră de toate realizările tale și, când îți privesc ochișorii vii și îți aud râsul vesel, uit că există o realitate paralelă, care ți-a fost potrivnică.

Ai trecut prin prea multe ca să le enumăr acum. Dar uite ce zâmbet frumos ai! Lumea ta este minunată și vreau să trăiesc în ea veșnic. Veșnic să vrei să mă strângi cu putere în brațe, veșnic să vrei să-ți gătesc, veșnic să-ți citesc, veșnic să simți că poți fi tu însuți și să ai încredere că ești în siguranță lângă mine.

Iubitul meu Leon, îți doresc să nu-ți pierzi niciodată bunătatea, indiferent de ce îți rezervă viața. Indiferent de încercări, să rămâi la fel de senin și zâmbitor. Îți doresc să reușești să mergi și, chiar dacă nu se va întâmpla, îți promit că voi avea grijă să fii la fel de fericit.

Și îmi doresc să miroși mereu a copil, ca acum, când dormi cald și liniștit lângă mine. La mulți ani, sufletul meu bun și frumos, te iubesc infinit!”

Mesajul actriței a emoționat profund comunitatea sa online, iar sute de persoane i-au transmis gânduri bune și mesaje de susținere. Mulți dintre urmăritori au apreciat sinceritatea și puterea de care Oana Hănțoiu dă dovadă în fiecare zi.

Actrița vorbește deschis despre provocările prin care trece alături de fiul său și încearcă să le ofere speranță și altor părinți aflați în situații similare.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
