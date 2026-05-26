S-a logodit cu soțul celei mai bune prietene după doar câteva luni de relație. Cum au pozat Cristina Ich și Daniel Niculae

Cristina Ich și Daniel Niculae nu își mai ascund relația. Cei doi s-au filmat în ipostaze tandre, iar imaginile publicate în online au stârnit rapid reacții din partea fanilor.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 14:26
Cristina Ich și Daniel Niculae par mai îndrăgostiți ca niciodată și nu se mai feresc să își afișeze relația în mediul online. Cei doi s-au filmat recent în ipostaze tandre, iar imaginile postate pe conturile lor de social media au atras imediat atenția fanilor.

Primul reel publicat de Cristina Ich alături de logodnicul său a strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea urmăritorilor. Influencerița și omul de afaceri apar extrem de apropiați și relaxați, semn că relația lor traversează una dintre cele mai frumoase perioade.

Cristina Ich și Daniel Niculae și-au ținut povestea de iubire departe de ochii curioșilor pentru mult timp, preferând discreția în ceea ce privește viața personală. Totuși, în ultima perioadă, cei doi au început să apară tot mai des împreună, iar imaginile recente confirmă faptul că relația lor este mai serioasă ca niciodată.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei doi ar fi început să se întâlnească în a doua parte a anului 2023, pe vremea când Daniel Niculae era încă însurat. Relația lor a stârnit numeroase controverse, mai ales după ce Cristina Ich a fost acuzată că ar fi fost motivul divorțului dintre omul de afaceri și fosta sa soție.

La scurt timp după apariția zvonurilor, Cristina Ich a reacționat în mediul online și a transmis un mesaj ferm celor care au criticat-o.

„Un bărbat nu este un accesoriu pe care îl poți «fura». Cât despre prietene, foarte puțini oameni știu cu adevărat cine sunt prietenii mei adevărați. Prietenia nu se construiește peste noapte, ci cere timp, dedicare și răbdare. Poate de aceea am puțini prieteni. Restul sunt doar cunoștințe.

„De obicei, cea mai bună prietenă știe totul despre tine: ce mănânci, cum dormi, ce te enervează, ce-ți place și ce nu. Știe când să tacă și când să vorbească, când ai nevoie de spațiu și când să te tragă înapoi la realitate. Prietenia adevărată este despre detalii, constanță și loialitate și, sincer, dacă nu este asta, atunci nu este prietenie, ci doar o conexiune temporară”, a transmis Cristina Ich în mediul online.

În ciuda controverselor, relația dintre cei doi pare să devină tot mai puternică. Daniel Niculae ar fi cerut-o în căsătorie pe Cristina Ich cu un inel spectaculos, despre care s-a spus că ar valora aproximativ jumătate de milion de euro.

Deși au preferat mult timp să fie discreți, cei doi au decis acum să își trăiască iubirea fără rețineri și să împărtășească momente speciale și cu urmăritorii lor. În imaginile recente, Cristina și Daniel apar zâmbind, îmbrățișându-se și bucurându-se unul de compania celuilalt.

Fanii au reacționat imediat la postările celor doi, iar comentariile pozitive nu au întârziat să apară. Mulți dintre admiratori au remarcat cât de fericiți și compatibili par împreună.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
