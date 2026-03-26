Mousse de ciocolată din conopidă. Un desert delicios și sănătos

Dacă nu ai încercat niciodată această combinație de conopidă și ciocolată, acum este momentul. Da, este un desert care îți va merge direct la suflet! Conopida și ciocolată fac casă bună împreună și te vor face să optezi de mai multe ori pentru această rețetă.

Conopida este fără doar și poate o alegere ideală, dar mai puțin încercată atunci când vine vorba despre deserturi. Dacă ai refuzat-o în copilărie pentru că nu ți-a plăcut gustul său, n-o vei mai lăsa din linguriță în acest fel.

Savoarea sa te va face să încerci la nesfârșit această rețetă delicioasă. De asemenea, este și sănătoasă și aduce un aport substanțial de nutrienți. Așa că este potrivită atât pentru copii, cât și pentru adulți deopotrivă.

Mousse de ciocolată din conopidă

Conopidă se poate fierbe și se poate consuma cu unt, dar de asemenea o poți integra în smoothie-uri sau în această budincă alături de ciocolată. Dacă îți dorești ca cei mici să consume legume și nu mai știi cum să-i convingi, aceasta este șansa ta!

Citește și: Rețeta de post cu conopidă pane care va impresiona întreaga familie. Care e ingredientul secret

Conopida este nutritivă și are multe beneficii pentru sănătate, iar ciocolata știm bine că nu poate fi refuzată în niciun moment. Ingredientul principal din această rețetă este fără doar și poate conopida.

Ingrediente

245 g conopidă tăiată în buchețele

50 g curmale fără sâmburi

35 g pudră de cacao

125 ml lapte ( semi-degresat)

60 g miere

Modul de preparare

Pune conopida tăiată într-o strecurătoare deasupra unei oale cu apă clocotită și gătește-o la abur timp de 5 minute, până devine moale. Las-o să se răcească complet.

Pune toate ingredientele într-un blender și mixează până obții o compoziție fină.

Gustă mousse-ul și adaugă miere în plus, dacă este necesar.

Servește în vase individuale

Informații nutriționale

Calorii: 135 kcal

Carbohidrați: 31 g

Proteine: 4 g

Grăsimi: 2 g

Grăsimi saturate: 1 g

Colesterol: 3 mg

Sodiu: 34 mg

Potasiu: 439 mg

Fibre: 5 g

Zahăr: 23 g

Vitamina A: 50 UI

Vitamina C: 29,5 mg

Calciu: 65 mg

Fier: 1,7 mg