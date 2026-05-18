Rețetă de porchetta în stil italian. O alegere pe care toată lumea o va ține minte

Aceasta este o alegere suculentă de porchetta, umplută cu ierburi aromate din belșug, dar și usturoi și lămâie. Vezi ce ingrediente îți trebuie pentru rețeta inedită.

Porchetta este o friptură de porc dezosată, suculentă, fragedă și bogată în arome, originară din centrul Italiei. Este un preparat tradițional apreciat de secole, iar originile sale datează, cel mai probabil, încă din perioada Romei Antice.

Această rețetă simplifică varianta clasică de porchetta prin folosirea unei bucăți de pulpă de porc dezosată, în locul preparatului tradițional realizat din porc întreg cu șorici. Această variantă este la fel de gustoasă, dar mult mai ușor de găsit în magazinele obișnuite.

De asemenea, rețeta include un amestec aromat inspirat din bucătăria italiană, usturoi, rozmarin, semințe de fenicul și fulgi de ardei iute, fără să fie nevoie de ore întregi de marinare.

Procesul de preparare este surprinzător de simplu: bucata de carne se desface tip „fluture”, se rulează împreună cu aromele și se gătește lent până devine fragedă și suculentă.

Chiar dacă această versiune este mai accesibilă, pasionații de gătit pot personaliza foarte ușor rețeta. Dacă îți place gustul intens de usturoi, poți adăuga mai mult în condiment. Dacă preferi mai multe ierburi aromatice, poți include cimbru proaspăt sau salvie. Posibilitățile sunt nelimitate, iar rețeta poate fi adaptată perfect gusturilor personale.

Ce oferă această rețetă simplificată de porchetta:

O abordare mai practică. Se folosește pulpă de porc dezosată, mult mai ușor de preparat decât varianta tradițională cu purcel întreg.

Ingrediente ușor de găsit. Nu este nevoie de produse speciale sau greu accesibile.

Arome autentice italiene. Usturoiul, rozmarinul, semințele de fenicul și fulgii de chili oferă un gust intens și savuros.

Rețetă personalizabilă. Poți ajusta condimentarea după propriile preferințe.

Preparare simplă. Desfaci carnea, o rulezi și o gătești lent pentru un rezultat perfect.

Gust autentic italian. O experiență culinară care aduce Italia direct în bucătăria ta.

Ingrediente principale

Pulpă de porc dezosată. Porchetta tradițională are șorici crocant la exterior, însă această variantă folosește o bucată de carne mai simplă, dar foarte gustoasă. Se poate folosi și ceafă de porc. Este recomandat să alegi o bucată cu un strat frumos de grăsime.

Ulei de măsline. Deși preparatul este italian, mulți bucătari preferă uleiul de măsline din California datorită prospețimii sale.

Rozmarin proaspăt. Oferă aroma clasică italiană. În lipsă, poate fi folosit și rozmarin uscat.

Busuioc proaspăt. Adaugă note florale și ajută la obținerea unei paste aromate ușor de întins.

Coajă de lămâie. Se folosește coaja rasă de la două lămâi pentru un plus de prospețime.

Căței de usturoi. Se curăță și se zdrobesc înainte de a fi mixați.

Sare kosher. Ideală pentru condimentarea uniformă a cărnii.

Semințe de fenicul. Se potrivesc perfect cu preparatele din carne de porc.

Fulgi de ardei iute. Oferă o ușoară notă picantă. Pentru un gust autentic italian, se recomandă fulgii de chili Calabrian.

Boabe de piper negru. Proaspăt măcinate pentru un gust mai intens și aromat.

Pasul 1

Pregătește carnea. Taie bucata de porc pe lungime cu un cuțit bine ascuțit, fără să mergi până la capăt, astfel încât să o poți deschide ca pe o carte. Dacă nu te simți confortabil să faci acest lucru, poți cere măcelarului să pregătească el carnea. Șterge bine carnea cu prosoape de hârtie și îndepărtează excesul de grăsime. Pune bucățile tăiate într-un bol mic.

Pasul 2

Prepară umplutura. Pune în robotul de bucătărie coaja rasă de lămâie, usturoiul tocat, sarea și toate ingredientele pentru umplutură. Mixează până când compoziția capătă o textură asemănătoare cârnaților.

Pasul 3

Umple carnea. Întoarce bucata de porc cu partea grasă în jos. Întinde uniform umplutura peste carne, lăsând liberă o margine de aproximativ 2-3 centimetri.

Pasul 4

Rulează friptura. Rulează carnea strâns, formând un cilindru compact. Leagă friptura cu sfoară de bucătărie pentru a-și păstra forma. Unge exteriorul cu ulei de măsline și presară generos sare și piper.

Pasul 5

Coace porchetta. Așază friptura într-o tavă cu grătar sau într-o tavă pentru friptură. Gătește lent până când temperatura internă ajunge la aproximativ 71°C, verificând cu un termometru pentru carne. Procesul durează aproximativ 2-3 ore.

Pasul 6

Taie și servește. Mută friptura pe un tocător mare și acoper-o lejer cu folie de aluminiu. Las-o să se odihnească timp de 10-15 minute, apoi taie porchetta în felii subțiri și servește-o caldă.

