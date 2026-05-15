Morcovi baby în sos de unt. O garnitură care nu trebuie să lipsească de pe masă

Această garnitură ar fi indicat să nu lipsească de pe masă. Morcovii baby în sos de unt aduc un plus de savoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 15:53 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 16:14
Încearcă această rețetă simplă și delicioasă de morcovi cu unt. Se prepară foarte ușor și este una dintre garniturile preferate din legume.

Morcovi baby în sos de unt

Varza și morcovii sunt legumele clasice pentru multe preparate irlandeze, iar acești morcovi baby devin și mai gustoși atunci când sunt acoperiți cu unt topit și cremos. Morcovii baby sunt gustarea perfectă pentru drum, însă nu trebuie consumați doar cruzi. Îți vor plăcea în această garnitură excelentă.

O garnitură versatilă

Morcovii sunt garnitura ideală și pot fi folosiți în supe, tocănițe, piureuri sau preparate pentru ocazii speciale. Mai există și varianta de morcovi glazurați cu cidru.

Această rețetă simplă include morcovi baby fierți, amestecați cu unt topit și presărați cu pătrunjel proaspăt tocat. Mai simplu de atât nici că se poate. În plus, acești morcovi sunt foarte versatili. Îi poți servi imediat după preparare, iar dacă rămân, îi poți adăuga în salate sau îi poți reîncălzi rapid la microunde.

Se potrivesc perfect cu multe feluri principale: carne de pasăre, carne roșie, pește sau chiar quiche.

Ingrediente pentru morcovii baby cu unt

morcovi baby

unt

pătrunjel proaspăt tocat

sare

piper negru proaspăt măcinat

Sfaturi pentru ingrediente

Dacă folosești morcovi baby din pungă, nu trebuie să îi cureți de coajă. Aceștia sunt deja procesați și nu mai au coajă. Dacă folosești morcovi baby adevărați, coaja lor este foarte subțire și delicată. Este suficient să îi cureți ușor cu o perie, fără să mai fie nevoie de decojire.

Dacă vrei ca morcovii să fie mai dulci, poți adăuga o linguriță de miere, sirop de arțar sau zahăr brun atunci când îi amesteci cu untul topit.

Unele persoane adaugă și alte ierburi aromatice, precum salvie sau cimbru proaspăt, însă această rețetă păstrează lucrurile simple, folosind doar pătrunjel.

Poți utiliza atât unt sărat, cât și nesărat. Dacă alegi unt sărat, redu cantitatea de sare adăugată ulterior.

Mod de preparare

Mai întâi, morcovii trebuie fierți sau gătiți la abur pentru a deveni fragezi. Pune morcovii într-o cratiță medie și acoperă-i cu apă rece. Fierbe-i la foc mediu-mare până când apa începe să clocotească, apoi redu focul și lasă-i să fiarbă lent aproximativ 20 de minute, până când devin moi și pot fi pătrunși ușor cu furculița.

După ce sunt gata, scurge apa și pune morcovii înapoi în cratiță, la foc mic. Adaugă untul și amestecă delicat până când acesta se topește complet și acoperă morcovii.

Condimentează cu sare și piper după gust, apoi adaugă pătrunjelul proaspăt tocat.

Cu ce se servesc

Morcovii baby cu unt sunt o garnitură delicioasă care se potrivește foarte bine cu multe feluri principale. Sunt perfecți atât pentru cine obișnuite în timpul săptămânii, cât și pentru mese festive sau ocazii speciale.

