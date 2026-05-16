Cu ce se ocupă Marilena, soția lui Gică Hagi. Cum a cunoscut-o „Regele fotbalului românesc” pe mama copiilor săi

Pe Gică Hagi îl știe toată lumea, însă puțini cunosc informații despre Marilena, femeia cu care viitorul selecționer al României este căsătorit de mai bine de trei decenii.

Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri din sportul românesc. „Regele”, așa cum este supranumit, se bucură de o popularitate uriașă în țara noastră și nu numai.

Cu ce se ocupă soția lui Gică Hagi

Datorită notorietății sale, viața lui Gică Hagi este cunoscută aproape perfect de fanii săi. A fost un jucător uriaș, iar talentul său a marcat generații, numele său având rezonanță dincolo de hotare.

Gheorghe Hagi a fost căsătorit prima oară cu Leni Celnicu. Pe atunci, românul era legitimat la marele Real Madrid. Primul mariaj, însă, nu a durat prea mult. După doar un an, cei doi au divorțat. La mijlocul anilor ’90, Gheorghe Hagi s-a căsătorit cu Marilena, iar mariajul lor a trecut testul timpului. Trei decenii mai târziu, cei doi continuă să aibă o căsnicie fericită și doi copii realizați, pe Kira, în vârstă de 30 de ani, și pe Ianis, 27 de ani.

În ciuda vieții publice a soțului său, Marilena Hagi preferă discreția și apare rar în lumina reflectoarelor. În ultimii ani, ea a fost văzută la evenimentele speciale din viața de familie, precum nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis. Soția lui Gheorghe Hagi este soră cu Luminița Popescu, soția lui Gică Popescu, potrivit Fanatik.

Pe de altă parte, Gică Hagi a mărturisit, în repetate rânduri, că soția sa „e patroana, e șefa” în familie și că administrează afacerile casei. De altfel, cu asta se și ocupă Marilena. Ea administrează afacerea fiului Ianis, la București. Jucătorul lui Alanyaspor (Turcia) deține o agenție de publicitate. În plus, Marinela Hagi este asociat al firmei „Hagi Sport SRL”, care deține hotelul Iaki, notează Revista Viva, citată de sursa menționată mai sus.

Cum s-au cunoscut Gică Hagi și soția sa

Gică Hagi și soția sa, Marilena, nu au vorbit prea des despre cum a început povestea lor de dragoste. „Regele fotbalului românesc” și partenera sa de viață sunt împreună de 33 de ani, iar căsătoriți de 31 de ani, din 1995, potrivit Fanatik.

După ani de discreție, Marilena Hagi, s-a deschis în fața publicului și a oferit detalii despre povestea de iubire dintre ea și soțul său. Prima întâlnire s-a petrecut într-un restaurant numit „Select”. Aici, Gică Hagi a invitat-o să mănânce. Deși era extrem de timidă, Marilena spune că nu s-a simțit deloc stânjenită de prezența lui.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a dezvăluit Marilena Hagi, potrivit digifm.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Care e secretul căsniciei dintre Gică Hagi și Marilena: „Nu există orgoliu”

Gică Hagi mărturisea, într-un interviu, că soția sa îl susține în tot ceea ce face.

„Familia a avut înțelegere, m-a înțeles.(n.r. Nu au avut momente să-ți spună să te oprești?) Nu, pentru că tot eu aduceam și bani acasă. Împărtășim aceleași lucruri, Marilena mă susține în tot ce fac.

(n.r. Care e secretul relației? Cum faci ca tot timpul să fie focul aprins?) Trebuie să lași de la tine, să împarți. Sunt responsabilități mari pe care trebuie să le cunoști de la început, fiecare cu ele, și nu ai voie să intri în zona gri, trebuie să lași de la tine. Trebuie să împarți lucrurile, în familie nu există orgoliu.

(n.r. Vorbești de respect?) Absolut, prima oară o iubești și după aceea o respecți. O iubești permanent, chiar dacă nu te manifești așa de mult ca prima dată, dar tot o iubești (n.r. râde). Iubirea trebuie să fie”, a mărturisit Gică Hagi, în cadrul unui podcast, potrivit as.ro, citat de Fanatik.