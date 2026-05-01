„Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial

Gabriela Spanic a stârnit un val de reacții în mediul online după cea mai recentă apariție. Celebra actriță de telenovele, cunoscută pentru frumusețea ei inconfundabilă, s-a afișat la o lună după ce a trecut printr-o intervenție de lifting facial, iar schimbarea este vizibilă.

În imaginile postate recent, actrița de telenovele cunoscută pentru rolul iconic din „La Usurpadora” afișează un chip vizibil întinerit, cu trăsături redefinite și o piele fără imperfecțiuni. Rezultatul procedurii este unul cât se poate de evident: linia maxilarului este mai bine conturată, ridurile par considerabil estompate, iar privirea are un aer mult mai fresh.

Cum arată Gabriela Spanic după procedura de lifting facial

Transformarea actriței este una spectaculoasă, dar și controversată. Postarea de pe Instagram în care apare Gabriela Spanic precizează că rezultatul este la doar o lună de la intervenție, ceea ce a atras și mai mult atenția fanilor. Mulți au fost impresionați de efectul rapid al liftingului facial.

Internauții s-au împărțit rapid în două tabere. În timp ce unii au admirat schimbarea și au lăudat aspectul întinerit („Arată senzațional!”/„Parcă a întinerit cu 15 ani!”), alții au fost mai critici, considerând că diferența este mult prea mare.

„Nu mai seamănă deloc cu ea”/„Prea mult lifting”/„Era mai frumoasă înainte”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile care au apărut în secțiunea de comentarii.

De-a lungul timpului, Gabriela Spanic a fost mereu în atenția publicului, iar schimbările de imagine nu au trecut niciodată neobservate.

La 52 de ani, vedeta de televiziune se menține într-o formă fizică de invidiat și a vorbit deschis despre stilul ei de viață.

Gabriela Spanic a mărturisit că sportul și grija constantă față de propria persoană au ajutat-o să își păstreze echilibrul fizic și emoțional de-a lungul anilor.

„Toată viața m-am îngrijit. Îmi place să fac sport, pentru că uneori am trecut prin perioade în care am fost deprimată și m-am neglijat. Este adevărat că apoi îmi regăsesc forța și o iau de la capăt. Nu este niciodată prea târziu să o iei de la început și să ai grijă de tine.

Îmi place să merg mai departe și să mă văd frumoasă în oglindă, iar pentru a mă simți bine cu mine însămi nu am nevoie de aprobarea nimănui. Trebuie să îmbătrânim cu demnitate, iar pentru mine asta nu are legătură cu ridurile. Pentru mine înseamnă să te iubești, să te apreciezi, să te protejezi și să te respecți”, a declarat ea pentru Lecturas, citată de filmnow.ro.

„Nu mi-e teamă să îmbătrânesc. Am avut mereu grijă de pielea mea, apelând la stimulatoare de colagen, fire de lifting și alte proceduri estetice. După ce am slăbit zece kilograme, tenul mi s-a lăsat și a început să se inflameze, apărând umflături care s-au dovedit a fi granuloame. Este o situație care poate duce la efecte ireversibile, așa că este nevoie de multă atenție. Din fericire, am avut medici foarte buni, iar rezultatele tratamentului sunt spectaculoase”, a mai dezvăluit Gabriela Spanic, recunoscând că a trecut pe la medicul estetician și a optat pentru un lifting de curând.

Gabriela Spanic are un fiu de 17 ani: „A fost un copil care s-a născut din iubire”

Gabriela Spanic are un băiat de 17 ani, pe care-l iubește enorm. Gabriel de Jesus este rodul unei povești de dragoste cu un bărbat din țara ei natală, o poveste care s-a terminat, însă, urât.

Între 1997 și 2003, Gabriela Spanic a fost căsătorită cu actorul Miguel Angel de Leon.

„A fost un copil care s-a născut din iubire, a fost rodul iubirii cu un venezuelean. El mi-a cerut mâna de la mama mea, de la tatăl meu, mi-a dăruit un inel, trebuia să ne căsătorim, dar după aceea au fost situații foarte triste, pentru că erau multe bârfe. I s-a spus că fiul meu nu este fiul lui, au fost multe bârfe, multe lucruri, am avut mai multe conflicte, apoi a încercat să mă lovească. Am fost pe punctul să pierd copilul, fiind însărcinată atunci, și i-am spus: <<Pleacă dacă tu crezi mai mult în bârfe decât în mine! Pleacă! Eu nu voi pierde un copil>>. Nici până în ziua de azi nu l-am mai văzut”, povestea Gabriela Spanic, în 2021, la o emisiune, citată de filmnow.ro.

