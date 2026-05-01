Antena Căutare
Home Showbiz Vedete „Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial

„Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial

Gabriela Spanic a stârnit un val de reacții în mediul online după cea mai recentă apariție. Celebra actriță de telenovele, cunoscută pentru frumusețea ei inconfundabilă, s-a afișat la o lună după ce a trecut printr-o intervenție de lifting facial, iar schimbarea este vizibilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 15:00 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 17:00
Galerie
„Nu mai seamănă deloc”. Transformarea uluitoare a celebrei actrițe! Cum arată Gabriela Spanic după ce și-a făcut lifting facial | Profimedia
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În imaginile postate recent, actrița de telenovele cunoscută pentru rolul iconic din „La Usurpadora” afișează un chip vizibil întinerit, cu trăsături redefinite și o piele fără imperfecțiuni. Rezultatul procedurii este unul cât se poate de evident: linia maxilarului este mai bine conturată, ridurile par considerabil estompate, iar privirea are un aer mult mai fresh.

Citește și: Gabriela Spanic, de nerecunoscut la 50 de ani. Cum a ajuns să arate ”regina” telenovelelor din cauza operațiilor estetice

Cum arată Gabriela Spanic după procedura de lifting facial

Transformarea actriței este una spectaculoasă, dar și controversată. Postarea de pe Instagram în care apare Gabriela Spanic precizează că rezultatul este la doar o lună de la intervenție, ceea ce a atras și mai mult atenția fanilor. Mulți au fost impresionați de efectul rapid al liftingului facial.

Articolul continuă după reclamă

Internauții s-au împărțit rapid în două tabere. În timp ce unii au admirat schimbarea și au lăudat aspectul întinerit („Arată senzațional!”/„Parcă a întinerit cu 15 ani!”), alții au fost mai critici, considerând că diferența este mult prea mare.

„Nu mai seamănă deloc cu ea”/„Prea mult lifting”/„Era mai frumoasă înainte”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile care au apărut în secțiunea de comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De-a lungul timpului, Gabriela Spanic a fost mereu în atenția publicului, iar schimbările de imagine nu au trecut niciodată neobservate.

Citește și: Gabriela Spanic i-a mărturisit lui Lucian Viziru despre cel mai greu moment din viața sa: „A fost când au încercat să ne omoare”

La 52 de ani, vedeta de televiziune se menține într-o formă fizică de invidiat și a vorbit deschis despre stilul ei de viață.

Gabriela Spanic a mărturisit că sportul și grija constantă față de propria persoană au ajutat-o să își păstreze echilibrul fizic și emoțional de-a lungul anilor.

„Toată viața m-am îngrijit. Îmi place să fac sport, pentru că uneori am trecut prin perioade în care am fost deprimată și m-am neglijat. Este adevărat că apoi îmi regăsesc forța și o iau de la capăt. Nu este niciodată prea târziu să o iei de la început și să ai grijă de tine.

Îmi place să merg mai departe și să mă văd frumoasă în oglindă, iar pentru a mă simți bine cu mine însămi nu am nevoie de aprobarea nimănui. Trebuie să îmbătrânim cu demnitate, iar pentru mine asta nu are legătură cu ridurile. Pentru mine înseamnă să te iubești, să te apreciezi, să te protejezi și să te respecți”, a declarat ea pentru Lecturas, citată de filmnow.ro.

„Nu mi-e teamă să îmbătrânesc. Am avut mereu grijă de pielea mea, apelând la stimulatoare de colagen, fire de lifting și alte proceduri estetice. După ce am slăbit zece kilograme, tenul mi s-a lăsat și a început să se inflameze, apărând umflături care s-au dovedit a fi granuloame. Este o situație care poate duce la efecte ireversibile, așa că este nevoie de multă atenție. Din fericire, am avut medici foarte buni, iar rezultatele tratamentului sunt spectaculoase”, a mai dezvăluit Gabriela Spanic, recunoscând că a trecut pe la medicul estetician și a optat pentru un lifting de curând.

Gabriela Spanic are un fiu de 17 ani: „A fost un copil care s-a născut din iubire”

Gabriela Spanic are un băiat de 17 ani, pe care-l iubește enorm. Gabriel de Jesus este rodul unei povești de dragoste cu un bărbat din țara ei natală, o poveste care s-a terminat, însă, urât.

Între 1997 și 2003, Gabriela Spanic a fost căsătorită cu actorul Miguel Angel de Leon.

„A fost un copil care s-a născut din iubire, a fost rodul iubirii cu un venezuelean. El mi-a cerut mâna de la mama mea, de la tatăl meu, mi-a dăruit un inel, trebuia să ne căsătorim, dar după aceea au fost situații foarte triste, pentru că erau multe bârfe. I s-a spus că fiul meu nu este fiul lui, au fost multe bârfe, multe lucruri, am avut mai multe conflicte, apoi a încercat să mă lovească. Am fost pe punctul să pierd copilul, fiind însărcinată atunci, și i-am spus: <<Pleacă dacă tu crezi mai mult în bârfe decât în mine! Pleacă! Eu nu voi pierde un copil>>. Nici până în ziua de azi nu l-am mai văzut”, povestea Gabriela Spanic, în 2021, la o emisiune, citată de filmnow.ro.

+11
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes. Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
Observatornews.ro Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Antena 3 Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret
SpyNews Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes. Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile
Lady Victoria Hervey, fără sutien la Festivalul de Film de la Cannes. Cum arată ținuta care a sfidat toate regulile
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Ce ținută a ales prezentatoarea de televiziune
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Ce ținută a ales prezentatoarea de televiziune
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision Redactia.ro
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x