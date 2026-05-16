O mai ții minte pe Elena Vasile, una dintre vocile care făcea furori la începutul anilor 2000 în trupa HO-RA? Cât de schimbată e

Îți mai aduci aminte de Elena Vasile, fostă solistă în trupa HO-RA? Artista care cucerea publicul cu timbrul ei puternic s-a schimbat complet de-a lungul anilor, iar aparițiile din mediul online îi surprind pe fani.

Elena Vasile a fost una dintre vocile marcante din trupa HO-RA, lansată în anul 2001. De ani buni, s-a retras din lumina reflectoarelor, însă continuă să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde fanii nostalgici pot vedea ce mai face artista care cucerea publicul cu piese etno.

Cum arată azi Elena Vasile, fostă solistă a trupei HO-RA

Lansată în perioada de glorie a muzicii etno, trupa HO-RA a devenit rapid un fenomen muzical în România. Elena Vasile a fost una dintre membrele formației și a reușit să se facă remarcată și să câștige simpatia publicului prin vocea puternică și stilul aparte.

După perioada de succes, Elena Vasile a ales să își urmeze propriul drum și să exploreze noi direcții muzicale, dar și personale. A trecut de la etno la proiecte diferite, inclusiv în zona de rock, demonstrând că este o artistă versatilă și în continuă evoluție.

În timp, Elena Vasile s-a retras treptat din atenția publică și a preferat o viață mai discretă. Totuși, cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare au putut observa o schimbare majoră de înfățișare și stil.

Din imaginile postate pe Facebook, se poate observa că Elena Vasile și-a păstrat naturalețea, dar afișează un look matur și echilibrat, semn că anii au adus o transformare vizibilă.

Un moment important din viața ei a avut loc pe 30 iulie 2021, când s-a căsătorit cu Ayumu Constantin Oda. Evenimentul a marcat un nou început pentru Elena Vasile, care pare să se bucure de o viață liniștită în Toshima, un orășel din Japonia, potrivit descrierii de pe Facebook.

Deși nu mai este în prim-planul industriei muzicale, Elena Vasile rămâne conectată cu fanii săi prin intermediul platformei online. Aceasta pare să se concentreze mai mult pe viața personală și pe echilibrul propriu, alegând discreția în locul expunerii constante.

Potrivit postărilor sale de pe Facebook, Elena Vasile călătorește cu partenerul ei de viață, iar, în momentele de nostalgie, așa cum a mărturisit chiar ea, se închide în studio și cântă.

