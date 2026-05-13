Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean. O idee îndrăzneață cu care nu vei eșua

Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean. O idee îndrăzneață cu care nu vei eșua

Anghinare coaptă perfect fragedă, pregătită în stil mediteranean, cu ulei de măsline, capere și o vinegretă cu usturoi. După ce înveți câteva trucuri simple pentru curățarea și pregătirea anghinarei, vei face această rețetă de anghinare coaptă din nou și din nou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 14:49 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 14:59
Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean. O idee îndrăzneață cu care nu vei eșua | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anghinarele proaspete sunt pline de nutrienți precum vitamina C, fibre și potasiu, însă multe persoane le evită pentru că par greu de curățat și gătit. În realitate, lucrurile sunt mult mai simple decât par.

Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean

Odată ce înveți câțiva pași de bază pentru pregătirea lor, vei putea face fără probleme una dintre cele mai bune rețete cu anghinare. Aceste anghinare coapte sunt incredibil de fragede și aromate, datorită ingredientelor specifice bucătăriei mediteraneene.

Secretul gustului stă în uleiul de măsline extravirgin, care ajută la coacere, și în vinegreta cu usturoi și mărar. În plus, cățeii de usturoi copți împreună cu anghinarea devin baza perfectă pentru sos.

Articolul continuă după reclamă

Cu puțin efort, această rețetă poate fi un aperitiv elegant pentru cină, mai ales lângă somon cu lămâie sau preparate din pui. Dacă ești în grabă, poți folosi și anghinare la conservă.

Cum alegi anghinarele potrivite

Mulți oameni au probleme încă din momentul cumpărării. Sezonul ideal pentru anghinare este între martie și mai, dar și în octombrie-noiembrie.

Citește și: Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi

Câteva trucuri utile:

alege anghinare grea pentru dimensiunea ei;

frunzele trebuie să fie compacte și de culoare intensă;

dimensiunea nu influențează gustul, însă cele mici se gătesc mai repede;

pentru a verifica prospețimea, strânge ușor anghinarea, ar trebui să scoată un sunet asemănător unui pantof sport nou.

Cum se gătește cel mai bine

Anghinarea poate fi fiartă, făcută la abur, umplută, gătită la grătar sau la cuptor. Totuși, varianta coaptă este preferata mea.

Coacerea scoate în evidență aromele ușor dulci și de nucă ale legumei. Un detaliu important face diferența: împachetarea în folie de aluminiu.

Astfel, anghinarea își păstrează umiditatea și se gătește perfect, devenind foarte fragedă.

Cum pregătești anghinarea pentru cuptor

Înainte de coacere:

taie tulpina;

îndepărtează frunzele tari din exterior;

taie aproximativ 2 cm din vârf;

elimină vârfurile ascuțite ale frunzelor;

taie anghinarea pe lungime;

scoate partea pufoasă din interior.

După curățare, stropește imediat interiorul cu suc de lămâie pentru a evita oxidarea.

Ingrediente

3 anghinare mari

3 lingurițe suc de lămâie

sare și piper

ulei de măsline extravirgin

6 căței de usturoi

1 șalotă mică

1 lingură capere

brânză feta sfărâmată

Pentru vinegretă:

usturoiul copt

1/2 cană mărar proaspăt

1/4 cană suc de lămâie

1 linguriță miere

sare și piper

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Curăță anghinarele și stropește-le cu suc de lămâie.

Așază fiecare jumătate pe folie unsă cu puțin ulei. Condimentează cu sare și piper, adaugă câte un cățel de usturoi și stropește generos cu ulei de măsline. Împachetează bine în folie.

Coace timp de aproximativ 40 de minute. Scoate usturoiul copt și mixează-l împreună cu ingredientele pentru vinegretă. Servește anghinarele cu sosul de usturoi și mărar, apoi adaugă șalotă, capere și feta sfărâmată deasupra.

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.

Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi
Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Pulpă de curcan cu garnitură de cartofi. O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă
Pulpă de curcan cu garnitură de cartofi. O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“ BZI
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni Jurnalul
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi" Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x