Anghinare coaptă perfect fragedă, pregătită în stil mediteranean, cu ulei de măsline, capere și o vinegretă cu usturoi. După ce înveți câteva trucuri simple pentru curățarea și pregătirea anghinarei, vei face această rețetă de anghinare coaptă din nou și din nou.

Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean. O idee îndrăzneață cu care nu vei eșua | Shutterstock

Anghinarele proaspete sunt pline de nutrienți precum vitamina C, fibre și potasiu, însă multe persoane le evită pentru că par greu de curățat și gătit. În realitate, lucrurile sunt mult mai simple decât par.

Rețetă de anghinare coaptă în stil mediteranean

Odată ce înveți câțiva pași de bază pentru pregătirea lor, vei putea face fără probleme una dintre cele mai bune rețete cu anghinare. Aceste anghinare coapte sunt incredibil de fragede și aromate, datorită ingredientelor specifice bucătăriei mediteraneene.

Secretul gustului stă în uleiul de măsline extravirgin, care ajută la coacere, și în vinegreta cu usturoi și mărar. În plus, cățeii de usturoi copți împreună cu anghinarea devin baza perfectă pentru sos.

Articolul continuă după reclamă

Cu puțin efort, această rețetă poate fi un aperitiv elegant pentru cină, mai ales lângă somon cu lămâie sau preparate din pui. Dacă ești în grabă, poți folosi și anghinare la conservă.

Cum alegi anghinarele potrivite

Mulți oameni au probleme încă din momentul cumpărării. Sezonul ideal pentru anghinare este între martie și mai, dar și în octombrie-noiembrie.

Citește și: Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi

Câteva trucuri utile:

alege anghinare grea pentru dimensiunea ei;

frunzele trebuie să fie compacte și de culoare intensă;

dimensiunea nu influențează gustul, însă cele mici se gătesc mai repede;

pentru a verifica prospețimea, strânge ușor anghinarea, ar trebui să scoată un sunet asemănător unui pantof sport nou.

Cum se gătește cel mai bine

Anghinarea poate fi fiartă, făcută la abur, umplută, gătită la grătar sau la cuptor. Totuși, varianta coaptă este preferata mea.

Coacerea scoate în evidență aromele ușor dulci și de nucă ale legumei. Un detaliu important face diferența: împachetarea în folie de aluminiu.

Astfel, anghinarea își păstrează umiditatea și se gătește perfect, devenind foarte fragedă.

Cum pregătești anghinarea pentru cuptor

Înainte de coacere:

taie tulpina;

îndepărtează frunzele tari din exterior;

taie aproximativ 2 cm din vârf;

elimină vârfurile ascuțite ale frunzelor;

taie anghinarea pe lungime;

scoate partea pufoasă din interior.

După curățare, stropește imediat interiorul cu suc de lămâie pentru a evita oxidarea.

Ingrediente

3 anghinare mari

3 lingurițe suc de lămâie

sare și piper

ulei de măsline extravirgin

6 căței de usturoi

1 șalotă mică

1 lingură capere

brânză feta sfărâmată

Pentru vinegretă:

usturoiul copt

1/2 cană mărar proaspăt

1/4 cană suc de lămâie

1 linguriță miere

sare și piper

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Curăță anghinarele și stropește-le cu suc de lămâie.

Așază fiecare jumătate pe folie unsă cu puțin ulei. Condimentează cu sare și piper, adaugă câte un cățel de usturoi și stropește generos cu ulei de măsline. Împachetează bine în folie.

Coace timp de aproximativ 40 de minute. Scoate usturoiul copt și mixează-l împreună cu ingredientele pentru vinegretă. Servește anghinarele cu sosul de usturoi și mărar, apoi adaugă șalotă, capere și feta sfărâmată deasupra.

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.