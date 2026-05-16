Regele Felipe al VI-lea și scandalul „amanților”. Ce acuzații revoltătoare i se aduc liderului Spaniei

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei ar fi fugit după scandalul cărții care expune presupusele sale aventuri amoroase, fiind surprins la un eveniment fără Letizia și fiicele sale.

O carte apărută recent în librării a stârnit un val de controverse și dezbateri în spațiul public. Volumul, semnat de jurnalistul Joaquin Abad, a reaprins discuții despre viața personală a regelui Felipe al VI-lea și relația cu soția sa, Letizia Ortiz.

În cartea intitulată „Los Novios De Felipe VI: La Corona Y Los Hombres Que Pasaron Por Su Vida”, autorul susține că a adunat povești, mărturii și relatări din culise pentru a reconstitui episoade mai puțin cunoscute din viața personală a lui Felipe, în special din perioada de dinaintea căsătoriei cu soția sa, potrivit ziarulromanesc.es.

Ce susține autorul cărții despre Regele Felipe

Încă din primele capitole, volumul abordează un subiect sensibil: presupusa bisexualitate a Regelui, astăzi căsătorit cu Letizia Ortiz și tată a două fiice. Autorul își concentrează mare parte din narațiune asupra anilor în care Felipe era Principe de Asturia, perioadă în care, potrivit acestuia, viața sa sentimentală era ținută departe de ochii publicului.

Conform relatării din carte, regele Felipe ar fi avut relații atât cu femei, cât și cu bărbați din cercuri influente, de la antreprenoriat și mediul artistic, până la cel militar, potrivit ziarulromanesc.es.

În cuprinsul cărții, bărbații care ar fi făcut parte din viața Regelui sunt descriși drept „amanți discreți” și „confidenți”. Autorul susține că ar fi fost „mai mult decât simple legături de companie”, potrivit sursei citate mai sus.

Un pasaj considerat controversat se referă la zvonuri apărute pe vremea când Felipe avea doar 18 ani, pe timpul formării sale la Academia Militară din Zaragoza. Potrivit autorului, atenția s-ar fi concentrat atunci asupra apropierii de un cadet din Mallorca.

Cartea evocă și relații despre care autorul spune că ar fi fost mai stabile, între care este menționat antreprenorul Alvaro Fuster, cunoscut de Felipe în tinerețe. Totodată, sunt invocate și nume din zona muzicii, spectacolului și modei, precum Miguel Bose, Alejandro Sanz și designerul Lorenzo Caprile, alături de Pepe Barroso, Lucas Almeida și Tomás Paramo.

Un alt punct care alimentează dezbaterea este rolul reginei Letizia Ortiz. Potrivit cărții, ea ar fi știut despre aceste aspecte ale vieții lui Felipe încă dinaintea nunții. Până în acest moment, nici regele Felipe al VI-lea și nici Casa Regală a Spaniei nu au oferit un comentariu oficial, potrivit ziarulromanesc.es.

Ce a făcut regele Felipe al VI-lea după scandalul cărții care expune presupusele sale aventuri amoroase

Potrivit tvynovelas.com, după publicarea cărții, Regele ar fi fugit. Între timp, tatăl său, Juan Carlos I, a fost onorat la Paris, eveniment la care Felipe nu a participat.

Tatăl acestuia a primit Premiul Special pentru Carte Politică pentru lucrarea sa „Reconciliere” și a fost înconjurat de diverse personalități din lumea culturală și politică, precum și de un grup numeros de apropiați ai monarhului.

Foști membri ai Casei Regale au fost prezenți, însă nici Felipe, nici Letizia nu și-au făcut apariția. În schimb, monarhul a călătorit la Malaga pentru nunta unui prieten. Celebrarea privată la care a participat a reunit sute de invitați, iar acesta a menținut o atitudine prietenoasă pe tot parcursul zilei, potrivit emisiunii „Espejo Publico” de la Antena 3, citată de sursa menționată mai sus.

De asemenea, s-a menționat că Regele a urcat pe scenă alături de grupul muzical „Los Alpresa” și „a dansat cu toată lumea”. Letizia nu l-a însoțit pe soțul ei în această escapadă.