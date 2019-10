Piept de pui cu ciuperci în vin, deliciu rapid și cu puține calorii! Cum dai gust cărnii?

În aceeași tigaie Regis Stone Copper Pan 28 CM adăugăm ciupercile și le lăsăm la făcut, până își schimbă culoarea (dar avem grijă să nu le uscăm prea tare), apoi adăugăm ceapa tocată mărunt. Când ceapa devine sticloasă turnăm vin după gust și câțiva căței de usturoi pisat fin. Nu ar strica să adaugi o linguriță de făină, ca să îngroși puțin sosul dacă ți se pare prea lichid.

Apoi adaugi bucățile rumenite de piept de pui în tigaie, mai lași puțin la foc, adaugi sare, piper și cimbru după gust și...asta e tot! Super rețeta noastră de piept de pui cu ciuperci în vin este gata!

Noi am ales să folosim o tigaie din gama Regis Stone, fiindcă au baza din oțel inoxidabil, ce permite distribuirea uniformă a căldurii, motiv pentru care nu a fost nevoie să amestecăm de prea multe ori ingredientele.

În plus, tigaia Regis Stone Copper Pan 28 CM are un înveliș special ce conferă efectul de piatră încinsă. Deși nu am folosit ulei sau alte tipuri de grăsime, carnea noastră nu s-a lipit, iar ciupercile s-au gătit în suc propriu! Am pregătit astfel o rețetă sănătoasă, gustoasă și cu puține calorii.

Poți pregăti fripturi rumene și gustoase, mixuri sănătoase de legume, clătite, prăjituri la tigaie, omlete pufoase și orice îți mai dorești, totul într-o singură tigaie! Ce altceva îți mai poți dori, atunci când vine vorba de gătit?!