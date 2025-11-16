Azi, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite începe în forță. Pentru prima dată se acordă un cuțit de aur chiar din prima zi

Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino. | Antena 1

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00. Audițiile încep în forță cu o premieră în istoria show-ului culinar: pentru prima dată, un cuțit de aur va fi oferit chiar în cea dintâi seară.

Azi, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite începe în forță

Ringul audițiilor se va deschide pentru noi concurenți dornici să-i cunoscă pe Chefi, dar și să-i cucerească pregătindu-le farfurii savuroase. Dincolo de poveștile fascinante, farmecul personal și experiența în bucătărie, criteriile de selecție cele mai importante vor avea legătură cu preparatul final prezentat de fiecare concurent în parte. Cine va fi cel sau cea care va reuși să-l convingă pe unul dintre Chefi, chiar de la începutul audițiilor, că merită cuțitul de aur telespectatorii vor descoperi urmărind diseară prima ediție a show-ului.

De partea cealaltă, amuletele vin cu noutăți care condimentează intens competiția. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor. Prima întrecere se va desfășura chiar în mijlocul Pieței Obor și aduce o provocare nouă pentru jurați, iar invitatul la degustare, Serghei Mizil, va adăuga o doză consistentă de emoții.

Articolul continuă după reclamă

Fiecare întrecere pentru amuletă va fi de acum și mai importantă, noile reguli ducând competiția la un nou nivel. Astfel, fiecare jurat va avea, începând din sezonul 16, propria echipă – însă taberele vor avea un număr diferit de concurenți, în funcție de clasamentul rezultat după confruntările pentru amulete. Care vor fi verdictele serii, cine va lua cuțitul de aur și cum se va desfășura prima luptă pentru amuletă telespectatorii vor afla urmărind prima ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite, în această seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la ora 20:00. Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.