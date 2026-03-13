Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de mult seamănă juratul Chefi la cuțite cu acesta: „Sunt așa norocos să te am!”

Chef Orlando Zaharia și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine rară în care apare alături de tatăl său. Juratul de la Chefi la cuțite a făcut o postare specială pentru cel care l-a crescut cu ocazia aniversării lui.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că chef Orlando Zaharia este foarte discret când vine vorba despre viața personală. Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, juratul de la Chefi la cuțite preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor.

În ciuda acestui aspect, cheful are o activitate intensă, unde își ține la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru el. Recent, Orlando Zaharia a publicat o fotografie rară în care apare alături de tatăl său.

Citește și: Cum arată casa în care a copilărit chef Orlando Zaharia. Ce imagine emoționantă a publicat juratul de la Chefi la cuțite

Pentru că este o persoană rezervată, puțini sunt cei care știu cum arată părinții juratului de la Chefi la cuțite. Imaginea emoționantă a fost distribuită pe Instagram, iar în dreptul său a fost adăugată o urare copleșitoare.

Cât de mult seamănă chef Orlando Zaharia cu tatăl lui

A fost sărbătoare mare în familia lui chef Orlando Zaharia. Tatăl acestuia și-a sărbătorit ziua de naștere, iar juratul show-ului culinar nu a ezitat să-i transmită un mesaj înduioșător cu această ocazie specială.

„La mulți ani, tata! Sunt așa norocos să te am! 🙏🏻”, a scris Orlando Zaharia lângă poza cu cel care l-a crescut.

Citește și: Achiziția de vis a lui Chef Orlando Zaharia. Ce cadou și-a făcut: „Mi-am îndeplinit un vis”

Postarea acestuia a strâns mai bine de 13 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. De asemenea, un detaliu important nu a fost trecut cu vederea: asemănarea dintre cei doi.

„Să-ți trăiască!”, „La mulți ani sănătoși și fericiți”, „Doi oameni foarte frumoși, să fiți sănătoși!”, „La mulți ani sănătoși chef! Dumnezeu să îi dea sănătate și belșug în anii ce vor urma. Vă trimit tuturor toate gândurile mele cele mai bune, aniversare frumoasă chef!” sau „Ce tată frumos! La mulți ani!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Chef Orlando Zaharia este un familist convins. Juratul Chefi la cuțite are o relație foarte specială cu fiul lui

Atunci când nu se află pe platourile de filmare ale show-ului culinar, chef Orlando Zaharia încearcă să petreacă mai multe momente plăcute alături de cele mai importante persoane din viața lui. Un lucru este cert, juratul Chefi la cuțite este un familist convins.

De altfel, acesta are o relație foarte specială și cu fiul său. Andreas a moștenit pasiunea pentru bucătărie de la tatăl său, iar acest lucru i-a legat și mai tare.