Carmina Teiceanu, fiica lui Liviu Vârciu, a participat la „Chefi la cuțite”. Ce preparat a pregătit și de ce a refuzat chef Abou Zaki să îi ofere cuțitul?

Carmina Teiceanu, fiica lui Liviu Vârciu, și-a încercat norocul în bucătăria emisiunii „Chefi la cuțite”. Tânăra, care studiază jurnalismul și este creatoare de conținut, le-a povestit juraților despre activitatea sa din mediul online și despre relația cu tatăl ei. Momentul degustării nu a fost însă unul cu final fericit pentru ea. Chef Abou Zaki nu a fost convins de preparatul său și a decis să nu îi ofere cuțitul.

Carmina Teiceanu a povestit la Chefi la cuțite despre relația cu Liviu Vârciu

Înainte de degustare, Carmina le-a povestit juraților cu ce se ocupă și cum arată activitatea ei din mediul online. Tânăra a spus că este creatoare de conținut și că studiază jurnalismul. Printre subiectele pe care le abordează pe rețelele sociale se numără stilul de viață și gătitul.

Chef Richard Abou Zaki a fost curios să afle cine îi gustă preparatele și dacă părinții sunt cei care îi dau feedback. Carmina a explicat că mama ei locuiește în Arad, iar tatăl ei, Liviu Vârciu, stă în București. Cei doi se întâlnesc atunci când programul artistului îi permite.

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Întrebată despre relația cu tatăl ei, tânăra a spus că lucrurile merg foarte bine. Mai mult, cei doi au devenit mai apropiați după ce ea s-a mutat în București.

„Bine, foarte bine acum. Da, în special de când m-am mutat la București, suntem mult mai apropiați”, a povestit Carmina.

Tânăra a explicat și ce postează pe rețelele sociale. Aceasta filmează momente din viața de zi cu zi, de la rutina de dimineață până la activitățile pe care le are pe parcursul zilei.

Discuția cu chef Richard Abou Zaki a ajuns și la postările lui Liviu Vârciu. Carmina a recunoscut că tatăl ei îi apreciază uneori conținutul, însă fiecare are propriul stil atunci când vine vorba despre social media. Schimbul de replici dintre cei doi a fost unul amuzant, iar juratul i-a spus că este simpatică.

De ce nu i-a oferit chef Richard Abou Zaki cuțitul fiicei lui Liviu Vârciu

După discuția cu jurații, a venit momentul degustării. Chef Richard Abou Zaki a analizat preparatul și a explicat că nu a fost convins de gustul acestuia.

Principalul motiv a fost toppingul, pe care l-a considerat mult prea dulce. Juratul a precizat că îi plac deserturile, însă preferă ca acestea să nu aibă un gust exagerat de dulce.

„M-am gândit, am analizat, am testat. Nu mă supăr. Cazul tău a fost respins”, i-a spus chef Abou Zaki, înainte de a-i explica motivul deciziei.

„Toppingul ăsta dulce, dulce, mă... Îmi plac deserturile, dar nu prea dulci. Era prea mult. Prea mult”, a adăugat juratul.

Carmina a primit decizia fără să se supere și a spus că nu este nicio problemă. Deși nu a obținut cuțitul lui chef Richard Abou Zaki, participarea ei nu s-a încheiat aici.

Tânăra a primit alte trei cuțite din partea juraților și a obținut astfel șansa de a merge mai departe în competiție, în Bootcamp.

Ce i-a transmis Liviu Vârciu fiicei sale după participarea la Chefi la cuțite

După momentul din emisiune, Carmina și-a sunat tatăl pentru a-i povesti cum a decurs experiența. Liviu Vârciu a încurajat-o și s-a arătat bucuros că fiica lui a reușit să meargă mai departe.

„Bravo, iubirea mea! Hai să te văd ce faci mai departe!”, i-a transmis artistul.

Astfel, chiar dacă nu a reușit să îl convingă pe chef Richard Abou Zaki, Carmina Teiceanu a obținut trei cuțite și va continua aventura culinară la Chefi la cuțite.

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