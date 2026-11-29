Irina Fodor le-a pregătit o nouă provocare juraților de la Chefi la cuțite. Aceștia vor găti preparate tradiționale românești, iar câștigătorul amuletei de cinci puncte va putea salva un concurent de la eliminare.

Irina Fodor a anunțat o nouă provocare la Chefi la cuțite | Antena 1

O nouă ediție Chefi la cuțite vine cu o probă specială și o miză importantă pentru jurați. Irina Fodor a anunțat că aceștia vor găti în blind preparate tradiționale românești.

În plus, câștigătorul amuletei de cinci puncte va primi puterea de a salva un concurent din orice echipă și de a-l aduce în propria brigadă.

Ce avantaj oferă amuleta de cinci puncte la Chefi la cuțite

Înainte de începerea probei, Irina Fodor le-a explicat juraților ce pot câștiga în această ediție. Amuleta valorează cinci puncte, dar vine și cu un avantaj care poate schimba echilibrul dintre echipe.

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Mai exact, chef-ul care va câștiga amuleta va putea salva un concurent de la eliminare, indiferent din ce echipă face parte. În plus, concurentul salvat va trece automat în echipa juratului care a câștigat avantajul.

Anunțul a stârnit imediat reacții în rândul chefilor. Chef Sautner și-a exprimat dorința de a câștiga amuleta și a mărturisit că și-ar dori foarte mult ca aceasta să ajungă la el.

Nici chef Orlando Zaharia nu a rămas indiferent. Acesta a amintit că unii dintre colegii săi au mai câștigat acest avantaj și a spus, în glumă, că ar fi timpul să îi vină și lui rândul.

Amuleta este una dintre cele mai importante din competiție, deoarece îi oferă câștigătorului posibilitatea de a interveni direct în componența echipelor.

Ce trebuie să gătească jurații de la Chefi la cuțite

Pe lângă miza amuletei, Irina Fodor le-a pregătit chefilor și o surpriză culinară. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, prezentatoarea a ales o temă inspirată din bucătăria tradițională românească.

De această dată, jurații vor găti în blind. Asta înseamnă că vor trebui să se bazeze pe instinct și pe experiența lor, fără să știe pentru cine pregătesc preparatele. Vor afla acest detaliu abia în momentul degustării.

Irina Fodor le-a explicat că a ales această provocare pentru a intra în atmosfera sărbătorilor și pentru a le oferi o experiență diferită.

„M-a cuprins așa un spirit de sărbătoare și de asta m-am gândit să vă fac o surpriză. Astăzi gătim în blind. Adică mergem pe instinct. Nu vă spun pentru cine. Veți afla doar la degustare.

Dacă tot începe perioada sărbătorilor, păi nu mâncăm noi ceva tradițional românesc?”, le-a spus prezentatoarea.

Chef Richard Abou Zaki a vrut să afle mai multe detalii despre provocare, iar Irina Fodor a dezvăluit că tema va fi una dedicată preparatelor tradiționale românești.

Așadar, jurații au parte de o probă diferită, în care trebuie să își folosească experiența și creativitatea. Pe lângă preparatele pe care le vor realiza, chefii au și un motiv în plus să lupte pentru amuleta de cinci puncte: șansa de a salva un concurent dintr-o echipă rivală și de a-l aduce în propria echipă.

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