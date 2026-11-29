Lupta pentru amulete devine tot mai intensă în sezonul 18 Chefi la cuțite. Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au trecut prin probe dificile pentru a obține avantajele care îi pot ajuta în confruntările pe echipe.

Câte bombe cu amulete au câștigat jurații de la Chefi la cuțite până acum, în sezonul 18 | Antena 1

Până acum, trei bombe cu amulete au fost puse în joc, însă numai doi dintre cei patru jurați au reușit să le câștige.

Câte bombe cu amulete au câștigat jurații Chefi la cuțite în sezonul 18

Sezonul 18 Chefi la cuțite a adus numeroase surprize în bucătăria celor patru jurați. Pe lângă amuletele obișnuite, Irina Fodor a pus în joc și bombele care ascund mai multe avantaje ce pot fi folosite în timpul confruntărilor pe echipe. Până la ediția difuzată pe 25 noiembrie 2026, trei astfel de bombe au fost câștigate.

Chef Orlando Zaharia este liderul clasamentului, cu două bombe cu amulete. Chef Richard Abou Zaki a câștigat una, în timp ce Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu nu au reușit, deocamdată, să obțină o astfel de recompensă.

Articolul continuă după reclamă

Orlando Zaharia a câștigat primele două bombe cu amulete

Prima bombă a sezonului 18 a fost pusă în joc pe 18 noiembrie 2026. Cei patru jurați au avut la dispoziție 60 de minute pentru a pregăti preparate de tip tartar, iar degustarea a fost făcută de Cocuța și Bogdan Boantă. După ce au analizat farfuriile, cei doi au decis că Orlando Zaharia merită victoria. Câteva zile mai târziu, în ediția din 23 noiembrie, juratul a reușit să câștige și cea de-a doua bombă.

De această dată, preparatele au fost degustate de Serghei Mizil și soția sa, Cora. Cei doi au avut de ales între farfuriile celor patru chefi, iar Orlando Zaharia a obținut cel mai mare punctaj. Victoria i-a adus un avantaj important în competiție, chef Orlando ajungând astfel la două bombe cu mai multe amulete.

Richard Abou Zaki a câștigat a treia bombă a sezonului

După ce primele două bombe au ajuns la Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki a reușit să schimbe clasamentul. În ediția din 25 noiembrie 2026, Irina Fodor a pus la bătaie cea de-a treia bombă, iar invitații care au degustat preparatele au fost Mihai Petre și soția sa, Elwira.

De această dată, Richard Abou Zaki a fost cel care i-a convins pe degustători și a obținut prima sa bombă cu amulete din sezonul 18. Orlando Zaharia a primit doar două puncte, Alexandru Sautner a obținut trei puncte, iar Ștefan Popescu a câștigat tigaia de argint.

De ce sunt atât de importante bombele cu amulete la Chefi la cuțite

Bombele cu amulete reprezintă unele dintre cele mai râvnite recompense din competiție, deoarece ascund mai multe avantaje pe care jurații le pot folosi în timpul confruntărilor culinare. Acestea pot influența desfășurarea probelor și pot pune echipele adverse în situații dificile. De aceea, fiecare victorie din etapa amuletelor contează pentru cei patru chefi, care încearcă să adune cât mai multe avantaje înainte de confruntările pe echipe.

Cu două bombe câștigate, Orlando Zaharia are în prezent cele mai multe astfel de recompense, urmat de Richard Abou Zaki, cu una.

Rămâne de văzut cum vor folosi cei doi jurați avantajele obținute și dacă acestea vor influența rezultatele confruntărilor din sezonul 18 Chefi la cuțite.

În această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, competiția continuă la Chefi la cuțite, cu noi provocări culinare, surprize și o luptă tot mai intensă pentru amuletele sezonului 18.