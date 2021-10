Cătălin Scărlătescu, detalii neștiute din viața sa. Cum a fost dat afară dintr-un restaurant: „Am făcut o tâmpenie”

Cătălin Scărlătescu a povestit că la începutul carierei, pe când lucra la un restaurant din Germania, a fost dat afară din cauza unei greșeli, iar acel moment l-a determinat să studieze mai mult despre gastronomie.

Îndrăgitul chef de la Chefi la cuțite a mărturisit că pe când avea o experiență de numai 2 ani de bucătărie, a făcut un sos greșit, cu ingredientele pe care le știa de la un alt chef. Momentul acela a fost revelator, pentru că și-a dat seama cât de mult are de învățat depsre bucătărie.

Citește și: Cu cine s-a întâlnit Cătălin Scărlătescu, în timpul vacanței din Grecia! Imagine de zeci de mii de like-uri: „Ești minunat”

Cătălin Scărlătescu, mărturisiri inedite de la începutul carierei

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie”, a povestit Cătălin Scărlătescu, pentru Adevărul.

Cătălin Sărlătescu a mărturisit că de atunci a citit mai mult despre gastronomie, pentru a nu repeta greșeli ca aceea.

„Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie. Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze. Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a povestit chef Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Primele declarații făcute de Chef Cătălin Scărlătescu despre actuala iubită. Mulți se întrebau dacă e sau nu într-o relație

Cătălin Scărlătescu, despre profesia de chef: „Ce am reușit să fac eu și colegii mei a fost să transformăm meseria de bucătar”

În urmă cu câteva luni, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre profesia sa în cadrul emisiunii online a lui Pepe, care în trecut nu era la fel de râvnită și de interesantă ca acum. Chef-ul și-a amintit că în perioada în care și-a încput cariera a fi bucătar nu reprezenta o meserie atractivă din punctul de vedere al femeilor. Scărlătescu spune că de când el și colegii lui, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au început să apară la televizor, meseria de bucătar s-a transformat în chef, iar toată lumea este mult mai interesată de această profesie.

„Ce am reușit să fac eu și colegii mei a fost să transformăm meseria de bucătari în chefi. Pe vremuri nu era cu plating”, a afirmat chef Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii Bar Online a lui Pepe.

Cătălin Scărlătesu este jurat la Chefi la cuțite, iar în sezonul 9 a câștigat alături de concurenta sa, Narcisa Birjaru.