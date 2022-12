Ce a spus Brigitta Gheorghe despre Raluca Todea și Adrian Stroe. Motivul pentru care a vorbit cu Gabriel Drăgușanu, după Finală

Brigitta Gheorghe se numără printre concurentele sezonului 10 Chefi la cuțite care au impresionat telespectatorii cu talentul lor în domeniul gastronomiei. Aceasta a avut o evoluție spectaculoasă în cadrul show-ului culinar, chiar dacă a mai întâmpinat și situații dificile.

În cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena 1, concurenta a povestit cum a fost experiența de pe platourile de filmare pentru ea. Brigitta Gheorghe nu a ezitat să vorbească despre fiecare întâmplare din cadrul competiției, în mod special despre conflictele pe care le-a avut cu chefii sau Oxy.

Citește și: Mădălina Crețan, confesiuni cu lacrimi în ochi după moartea lui NOSFE. Interviu emoționant despre experiența Chefi la cuțite

Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit că parcursul său la Chefi la cuțite a fost unul plin de încercări.

„Pe mine au încercat mulți să mă încurce, cel puțin Florica a încercat să facă asta de câte ori a avut ocazia. Am simțit că le-ar plăcea foarte mult să plec și să părăsesc concursul. Cel mai tare m-a surprins farfuria cu care am plecat acasă. (...) Am înțeles greșit proba. Mă bucur că am fost un concurent eliminat cu 9 puncte. Nu vreau să par arogantă, dar alți concurenți au ieșit cu note mai mici”, a mărturisit ea.

Hai să vezi interviu inegral pe AICI.

Brigitta Gheorghe și-a dat cu părerea despre Adrian Stroe și Raluca Todea

Adrian Stroe și Raluca Todea sunt doar câteva dintre persoanele cu care Brigitta Gheorghe a legat o strânsă relație de prietenie.

„M-am bucurat tare mult când am văzut că Adrian este unul dintre finaliști. Este un băiat care muncește foarte mult, iar asta cred că s-a văzut în toate farfuriile lui. Mi s-a părut mai mult decât corect să fie Adrian în Finală. Mă bucur tare mult că m-a ales și pe mine să gătesc cu el. Nu m-am așteptat să mă aleagă Adi și să aibă încrederea asta în mine să îl ajut eu în Finala. Am făcut-o cu tot sufletul!”, a susținut ea despre finalistul lui chef Cătălin Scărlătescu.

Un alt subiect pe care l-a scos în evidență concurenta a fost cel legat de certurile pe care le-a avut cu Oxy. În plus, aceasta a dezvăluit că acum se înțelege foarte bine cu Raluca Todea, deși la testimoniale au existat tot felul de replici dure pe care și le-au adresat.

Citește și: Care este greșeala pe care a făcut-o Adrian Stroe în Finala sezonului 10 Chefi la cuțite. Ce a observat finalistul

„M-am bucurat să aflu că Raluca se numără printre finaliști pentru că, aici sunt un pic subiectivă, mi-a plăcut de ea ca persoană. (...) Cu Oxy am avut foarte multe show-uri, am înțeles situația ei, am înțeles de ce urlă, de ce pleca din platou și nu o mai găseam. Există o linie foarte fină între a înțelege și a accepta. (...) Mie îmi e dragă Raluca.”, a mai adăugat ea.

Brigitta Gheorghe i-a scris un mesaj lui Gabriel Drăgușanu, după Marea Finală Chefi la cuțite

Tot în cadrul interviului de pe AntenaPLAY, Brigitta Gheorghe a evidențiat faptul că a rămas surprinsă de atitudinea lui Gabriel Drăgușanu. Aceasta a rămas uimită de tot ceea ce a spus concurentul despre ea în emisiune, deoarece relația lor de prietenie părea a fi una bună.

„I-am scris personal că m-a dezamăgit, iar el mi-a spus că e un concurs.”, a dezvăluit concurenta.