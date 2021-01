Ce mai face si cum arată Bogdan Vandici, câștigătorul sezonului 5 Chefi la cuțite

Bogdan Vandici este cel mai tânăr câștigător Chefi la cuțite

În vara lui 2018, în sezonul 5 Chefi la cuțite, Bogdan Vandici care avea 21 de ani, primea titlul de cel mai tânăr câștigător Chefi la cuțite, spre mândria mentorului său, Florin Dumitrescu.

Citește și: Răsturnare de situație după finala „Chefi la cuțite”! Ce decizie a luat câștigătorul emisiunii

„În momentul în care mi-am auzit numele, mi-a luat ceva timp să realizez că noi suntem la jurizarea finală, dar am reușit să ajung cu picioarele pe pământ. Pe lângă emoțiile extreme care m-au încercat, am explodat de fericire știind că am reușit să câștigăm războiul greu pe care l-am purtat. Din această competiție am învățat că limitele sunt doar placebo, oamenii sunt încă frumoși, iar eu m-am îndrăgostit din nou de ea “bucătăria”. În timpul jocului am rămas de multe ori surprins de abilitățile pe care le dețin și ideile pe care le construiesc prin magie.”, spunea Bogdan Vandici, după Finala Chefi la cuțite 2018.

Citește și: Claudia Radu de la Chefi la cuțite a slăbit considerabil de când merge la sală. Cum arată acum îndrăgita semifinalistă

Orădeanul Bogdan Vandici a urmat o facultate de business în Olanda, dar la scurt timp a renunțat la ea și s-a orientat către gastronomie. Fără a avea studii în domeniu, a lucrat pentru prima dată în bucătăria unui restaurant de tip fast-food și a realizat că acesta e domeniul pe care vrea să îl urmeze pentru tot restul vieții:

„Am urmat profilul de business internațional timp de 6 luni. M-am certat cu facultatea când am aflat că ar trebui să am mai putine restanțe decât examene luate, iar asta m-a făcut să spun stop unui domeniu in care simțeam că mă pierd ca persoană”, spunea Bogdan Vandici în cadrul emisiunii Chefi la cuțite.

Bogdan Vandici a dezvăluit ce strategie a avut de-a lungul competiției Chefi la cuțite.

Citește și: Bogdan Vandici, marele câștigător de la ”Chefi la cuțite”, mărturisiri inedite! Ce strategie a adoptat în timpul competiției: ”Am recunoscut pericolul!”

„Nu m-am așteptat la nimic și cred că asta reprezintă unul din atuurile pe care le dețin. Am luat fiecare zi pas cu pas, iar acest lucru mi-a oferit concentrarea necesară pentru a-mi îndeplini targetul de fiecare dată.“

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO.