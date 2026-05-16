Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta juratul de la Chefi la cuțite când era mic

Chef Richard Abou Zaki a publicat pe rețelele sociale o fotografie din copilărie, realizată alături de mamaia lui de la Cândești.

Chef Richard Abou Zak a publicat imaginea în memoria bunicii: „Ea este Mamaia mea! Ar fi fost ziua ei. Am vrut să-o amintesc cu această poză de aproape acum 20 de ani și sunt sigur că, de acolo de sus, știe cât de mult o iubim eu și întreaga familie mea! Mamaia, cea mai tare din lume, de la Cândești, unde mi-am petrecut primii ani din viață! Te iubim! La mulți ani, mereu în inimile noastre!”, a transmis chef Richard Abou Zaki.

Juratul de la Chefi la cuțite și-a petrecut primii ani din viață în România, apoi s-a mutat în Italia, unde a devenit un chef cu merite deosebite. De curând, la Chefi la cuțite, cele 4 echipe au gătit tradițional românește pentru nea Marin și dansatorii săi, prilej cu care chef Richard a purtat ia primită cadou de la mătușa lui. Ulterior, chef Richard a transmis în online că se mândrește că este român și că s-a întors în România, după atâția ani de Italia.

„Eu nu am trăit așa de mulți ani în România și m-am întors după mult timp. Sunt chiar mândru să fiu român, mândru că m-am întors și că am venit la Chefi la cuțite, show care mi-a dat șansa să mă cunoască România și toți românii, unde eu am încercat și încerc zi de zi să aduc toată creativitatea, frumusețea și contemporaneitatea bucătăriei moderne, dar fără să uităm tradițiile. Evoluția stă în tradiție”, a transmis chef Richard pe rețelele sociale.

