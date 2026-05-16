Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta juratul de la Chefi la cuțite când era mic

Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie. Cum arăta juratul de la Chefi la cuțite când era mic

Chef Richard Abou Zaki a publicat o fotografie din copilărie, de când avea în jur de 10 ani. Juratul de la Chefi la cuțite a postat imaginea pentru a-și aminti de regretata sa bunică. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 15:17
Galerie
Chef Richard Abou Zaki, imagine de colecție din copilărie | Antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Juratul de la Chefi la cuțite a avut un moment de nostalgie, gândindu-se la primii ani ai copilăriei, petrecuți la Cândești, județul Neamț.

Chef Richard Abou Zaki a publicat pe rețelele sociale o fotografie din copilărie, realizată alături de mamaia lui de la Cândești.

Chef Richard Abou Zaki, imagine rară din copilărie

Chef Richard Abou Zak a publicat imaginea în memoria bunicii: „Ea este Mamaia mea! Ar fi fost ziua ei. Am vrut să-o amintesc cu această poză de aproape acum 20 de ani și sunt sigur că, de acolo de sus, știe cât de mult o iubim eu și întreaga familie mea! Mamaia, cea mai tare din lume, de la Cândești, unde mi-am petrecut primii ani din viață! Te iubim! La mulți ani, mereu în inimile noastre!”, a transmis chef Richard Abou Zaki.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj neașteptat

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Juratul de la Chefi la cuțite și-a petrecut primii ani din viață în România, apoi s-a mutat în Italia, unde a devenit un chef cu merite deosebite. De curând, la Chefi la cuțite, cele 4 echipe au gătit tradițional românește pentru nea Marin și dansatorii săi, prilej cu care chef Richard a purtat ia primită cadou de la mătușa lui. Ulterior, chef Richard a transmis în online că se mândrește că este român și că s-a întors în România, după atâția ani de Italia.

„Eu nu am trăit așa de mulți ani în România și m-am întors după mult timp. Sunt chiar mândru să fiu român, mândru că m-am întors și că am venit la Chefi la cuțite, show care mi-a dat șansa să mă cunoască România și toți românii, unde eu am încercat și încerc zi de zi să aduc toată creativitatea, frumusețea și contemporaneitatea bucătăriei moderne, dar fără să uităm tradițiile. Evoluția stă în tradiție”, a transmis chef Richard pe rețelele sociale.

Chef Richard Abou Zaki
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Cum a început povestea de iubire dintre Chef Richard Abou Zaki și iubita Alessandra, mama fetiței sale

Pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată. Un fel principal care a fost pe placul tuturor...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
Observatornews.ro ANAF lansează iBon, prin care românii îi pot reclama pe evazionişti. Pregăteşte şi recompense ANAF lansează iBon, prin care românii îi pot reclama pe evazionişti. Pregăteşte şi recompense
Antena 3 Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată. Un fel principal care a fost pe placul tuturor
Pulpă de pui a la Royale, umplută cu carne tocată. Un fel principal care a fost pe placul tuturor
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de gătit
Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision Redactia.ro
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x