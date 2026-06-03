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Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa este copleșit de durere. Nu se poate opri din plâns

Dorian Popa și-a găsit puterea să vorbească despre moartea fulgerătoare a lui Cheluțu. Cu ochii în lacrimi și vocea tremurândă, vloggerul a precizat că animalul său de companie a fost la veterinar cu o lună înainte de tragedie, iar nimic nu prevestea durerosul eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 16:37 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 17:17
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Dorian Popa și-a găsit puterea să vorbească despre moartea fulgerătoare a lui Cheluțu | Capturi YouTube
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La începutul săptămânii, Dorian Popa a dat o veste dureroasă despre animalul său de companie. Cheluțu, unul dintre cei mai apreciați și iubiți câini din social media, a murit. Anunțul trist a fost făcut de vlogger în mediul online.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul își iubea foarte mult animalul de companie. Așadar, pierderea acestuia i-a adus multă durere în suflet și lacrimi pe obraz. Puțini sunt cei care știu că Dorian Popa l-a adoptat pe Cheluțu dintr-un adăpost, oferindu-i o nouă șansă la viață.

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La scurt timp de la tragicul eveniment, vloggerul și-a făcut curajul să discute despre momentul dureros prin care trece. Acesta s-a filmat în timp ce abia își stăpânea hohotele de plâns.

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Ce s-a întâmplat cu Cheluțu înainte să moară. Dorian Popa a dezvăluit totul

Dorian Popa a avut mare grijă de sănătatea lui Cheluțu din clipa în care a intrat în casa lui. Câinele a fost adoptat cu anumite afecțiuni, iar artistul a scos mulți bani din buzunar pentru a-l face bine.

Chiar înainte cu o lună de evenimentul trist, vloggerul și-a dus animalul de companie la veterinar pentru analize. Rezultatele au ieșit foarte bine, iar Dorian Popa nici nu bănuia ceea ce urma să se întâmple.

Cântărețul a precizat că a fost vorba despre o moarte fulgerătoare. Cheluțu nu avea nicio problemă de sănătate specifică rasei sale de buldog francez.

„Cheluțu nu s-a îmbolnăvit, nu a avut probleme cu șoldurile, cu piciorușele, cu articulațiile cum au în general buldogii francezi. Chiar nu a avut probleme de sănătate, analizele i le făceam poate câteodată mai des decât mi le făceam mie.

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Sunt trei săptămâni de când am fost cu el la doctor, i-am făcut analizele, l-am căutat și de lăbuțe. Domnul doctor ne-a spus că e totul bine și chiar era totul bine”, a dezvăluit Dorian Popa cu ochii în lacrimi.

Deși trece printr-o perioadă cumplită, acesta are alături familia și fanii. Toți l-au susținut în această etapă grea a vieții lui. Un lucru este cert, pierderea lui Cheluțu l-a afectat foarte tare pe vlogger.

„E greu cu anumite rase și în principal cu cățelușii, mai ales după 10 ani. Evident că de aseară, de când s-a întâmplat totul și până acum, m-au oprit o grămadă de oameni pe stradă care mi-au împărtășit energia lor. Să-i iubiți cât îi aveți! Pregătiți-vă pentru că, din păcate, vine și ziua asta!

Colaj cu Dorian Popa în timp ce plânge

Chiar speram că după ce am depășit cei trei ani și jumătate grei, în 2019, am zis că prinde 14 - 15 ani. Știu el își dorește să ne continuăm viața normal, dar parcă în momentele astea pare că stă (n.r. viața), nu merge înainte. Mă rupe în două când îl văd și îmi amintesc că nu mai e ”, a mai punctat artistul.

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