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Reality show-ul matrimonial Mireasa începe castingul pentru sezonul 14. Ce trebuie să afli

Descoperă tot ce trebuie să afli despre castingul pentru emisiunea Mireasa, sezonul 14.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 12:12 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 12:17
Descoperă tot ce trebuie să afli despre castingul Mireasa | Antena 1
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Curaj, iubire, pasiune, emoții, experiențe de neuitat și lecții de viață adevărate – toate acestea se întâlnesc în cel mai iubit show matrimonial, Mireasa!

În fiecare sezon, Casa își deschide porțile pentru cei care vor să își cunoască sufletul pereche, iar telespectatorii trăiesc alături de cupluri fiecare clipă, urmărindu-i de la început cum își construiesc poveștile. Și de această dată, cei mai îndrăzneți se pot înscrie la casting pentru a participa în sezonul 14.

Emisiunea Mireasa începe castingul pentru sezonul 14. Ce trebuie să afli

Au mai rămas câteva săptămâni din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii, iar tensiunile ating cote maxime, în timp ce tinerii care au acceptat provocarea de a intra în Casă își urmează sentimentele. Fiecare moment contează, mai ales când în joc este căutarea unei persoane care să le fie alături în fiecare zi, pentru totdeauna. Între timp, cunoscutul reality show se pregătește pentru întâlnirea cu noi concurenți care își pot schimba destinul.

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Iubirea adevărată nu se caută. Se trăiește. Se descoperă. Se construiește. Iar acum, pentru cei care au curajul să își urmeze inima, începe cea mai importantă aventură a vieții! Mireasa lansează invitația de a se înscrie pe casting.a1.ro tuturor celor care sunt pregătiți să trăiască dragostea fără compromisuri într-un cadru unic, unde sentimentele sunt puse la încercare în fiecare zi.

Mai mult decât o simplă experiență televizată, reality show-ul aduce întâlniri care pot schimba destine, conexiuni autentice și șansa de a spune, la final, cel mai important „DA” din viață. Dacă ești singur și îți dorești o relație serioasă sau visezi la propria familie, poți să faci primul pas prin a te înscrie la casting. Fiecare privire poate aprinde scânteia care te va duce mai aproape de omul alături de care să îți construiești viitorul!

Mireasa caută concurenți autentici, carismatici, sinceri și pregătiți pentru una dintre cele mai intense experiențe din viața lor. Înscrierile la casting sunt deschise – iubirea începe aici! Tu ești pregătit să îți găsești sufletul pereche?

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Raluca, foc și pară pe Denis: „Mi-e scârbă de ființa lui!”. Ce a mai putut spune despre el... Claudia Shik, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa, a născut o fetiță. Ce nume poartă cel de-al doilea copil al ei...
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