Descoperă cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă. A filmat totul și a transmis un mesaj complet neașteptat.

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți bucătari din România. În ciuda faptului că este extrem de ocupat, acesta tot reușește să își găsească timp și pentru frumoasa sa familie.

Descoperă ce reacție a avut recent juratul Chefi la cuțite, atunci când și-a văzut fiica pe scenă! Imaginile ce au topit instant inimile fanilor săi.

Cum a reacționat Chef Richard Abou Zaki atunci când și-a văzut fiica pe scenă! A filmat totul și a transmis un mesaj neașteptat

Chef Richard Abou Zaki are în prezent vârsta de 29 de ani și o carieră spectaculoasă, la care unii nici nu îndrăznesc să vizeze. Are propriul restaurant (Retroscena) cu o stea Michelin în Italia, dar și un alt restaurant numit Controluce. Deși deține două afaceri de succes și își petrece mult timp la filmările pentru emisiunea Chefi la cuțite sau în cadrul diferitelor evenimente la care este invitat sau organizator, îndrăgitul bucătar reușește să își facă timp și pentru familia sa.

Chef Richard Abou Zaki are o relație de lungă durată cu partenera sa, Alessandra, împreună cu care are o frumoasă fetiță pe nume Carlotta. Juratul emisiunii Chefi la cuțite a avut de curând o reacție complet neașteptată atunci când și-a văzut fiica urcând pe scenă.

Cel mai probabil, cea mică a participat la o serbare de la grădiniță sau școală. Îmbrăcată în alb și purtând un carton în formă de nor, fetița a reușit să îl emoționeze pe celebrul său tată încă din primele secunde, lucru pe care nu s-a ferit să îl recunoască.

„Love of my life ❤️ Anche quest’anno non ho trattenuto le lacrime per la mia nuvoletta Carlotta fiamma 🔥❤️”(n.r. Dragostea vieții mele ❤️ Nici anul acesta nu mi-am reținut lacrimile pentru norișorul meu Carlotta Fliamma 🔥❤️”, a fost mesajul transmis de Chef Richard Abou Zaki pe pagina sa personală de Instagram.

„🥰🥰🥰”, „Felicitări ,să fii bucurie pentru părinți și bunici!!❤️”, „Bravaaaa👏👏👏👏”, „Che bella 🥹!! 💛💛”, „Felicitări Carlotta! 🙌 Să te binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu darurile Sale Minunate ca să umpli inimile părinților și bunicilor tăi cu bucurii divine! 🙏🏻😇💖”, „❤️❤️❤️❤️❤️Brava Carlottina 👏👏👏👏”, „Tare dulce norușorul Carlotina!🥰🌤⛅️”, „Ce frumușică e un îngeraș”, iată doar o parte din multele reacții pe care urmăritorii le-au transmis.

Detaliul observat de mulți a fost faptul că, deși pare dur la emisiuni și extrem de exigent, Chef Richard Abou Zaki este o fire sensibilă și un tată extrem de mândru, care nu se ferește să își arate lacrimile de mândrie.