Mireasa, sezon 13. Raluca, foc și pară pe Denis: „Mi-e scârbă de ființa lui!”. Ce a mai putut spune despre el

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Denis a putut vedea un mesaj pentru el din partea Ralucăi.

După task-ul cabinei telefonice, după ce Denis a încercat să o atace psihologic pe Raluca, fata a răbufnit în fața Claudiei și i-a cerut să-i transmită un mesaj băiatului cu care este într-o cunoaștere.

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Raluca, foc și pară pe Denis: „Mi-e scârbă de ființa lui!”. Ce a spus băiatul după ce a văzut imaginile: „M-am lăsat batjocorită de un terchea-berchea

„Poți să-i transmiți asta lui Denis? Că este unul dintre cei mai nașpa oameni pe care i-am întâlnit în viața mea. Nu prea am întâlnit genul de oameni care să mă enervează atît de tare”, a spus Raluca.

„Eu o să-i transmit. Dar nu mai bine îi spui tu? Tu reacționând așa denotă că mai ai ceva pentru el”, a spus Claudia.

„Ia-ți-l! Pune-ți-l în cap! Dar eu nu vreau să-l mai văd. Mi-e o scârbă de el de nu ai tu nevoie! Mi-e o scârbă că a pus omul ăla pe mine, mi-e scârbă că am stat de vorbă cu el, mi-e scârbă că am făcut să pară că e un om care poate să ajute alți oameni, mi-e o scârbă de el, de ființa lui și ține-l cât mai departe de mine că nu vreau să-l mai văd. Nu vreau să-i mai văd ochii ăia! Eu fată cu casă, eu fată cu facultate, eu cu atâtea calități să mă las batjocorită de un terchea-berchea? E o scârbă de om și mi-e scârbă de astfel de oameni. Nu vreau să-l mai văd! Îmi comentează el mie prost!”, a continuat Raluca. În live, tânăra a precizat că regretă cuvintele dure pe care le-a folosit, însă nu a simțit nevoia să-i ceară scuze lui Denis.

În emisia live de Capricii de pe 4 iunie, Denis a precizat că nu a fost deranjat de faptul că Claudia nu i-a luat apărarea în fața Ralucăi.

„A fost doar un task cu un joc psihologic. Eu nu am înțeles ce căuta Raluca în cabină”, a spus Denis despre decizia de a o ataca pe Raluca la task-ul cabinei telefonice.

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