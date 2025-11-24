Chef Sautner a câștigat amuleta de ieri. Azi, Gabi Tamaș vine la Chefi la cuțite. Jurații gătesc în Piața Sfatului din Brașov

Antena Căutare
Victorie pentru Chef Alexandru Sautner în ediția Chefi la cuțite de aseară, la capătul unei întreceri pentru amuletă desfășurate la malul mării. În această seară, jurații ajung în Piața Sfatului din Brașov, pentru o întrecere gastronomică intensă, invitatul la degustare fiind Gabi Tamaș.

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 13:31 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 15:30
Ieri seară, jurații au gătit pe țărmul mării cu gândul la noi puncte pe care le vor acumula pentru un loc cât mai bun în clasament. După degustarea făcută de Răzvan Fodor, Chef Sautner și-a adjudecat o amuletă cu greutate și 5 puncte. Este a doua amuletă câștigată în acest sezon de Chef Sautner, care astfel se află în fruntea clasamentului, cu 17 puncte, urmat de Chef Orlando Zaharia, cu 15 puncte, Chef Richard Abou Zaki, cu 14 puncte, și Chef Ștefan, cu 10 puncte. Diseară, Chefii ajung în Piața Sfatului din Brașov.

Chef Sautner a câștigat amuleta de duminică, 23 noiembrie 2025. Gabi Tamaș vine la Chefi la cuțite în ediția din 24 noiembrie 2025. Jurații gătesc în Piața Sfatului din Brașov

De la mare se întorc la munte, așadar - de data aceasta pentru o amuletă cu o provocare ce-i va lua cu totul prin surprindere: vor avea de gătit mâncăruri potrivite după… o seară de petrecere prelungită. Invitatul la degustare, Gabi Tamaș, este pregătit să analizeze cu ochi de expert preparatele juraților, aducând tensiune, dar și umor la momentul acordării amuletei.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor intră un nou val de concurenți ambițioși, pasionați de arta culinară. Printre ei se numără Ștefana Mercori, din Iași, care are 33 de ani și este un pastry Chef ce se mândrește cu experiența de a fi pregătit delicioase deserturi alături de faimosul bucătar patiser francez Cédric Grolet, cel care a primit titlul de cel mai bun pastry Chef din lume și totodată fostul patiser al marelui Alain Ducasse. Oare rezultatul din farfuria ei va fi unul pe măsură?

Tot diseară, gătește în bucătăria Chefi la cuțite și Bogdan Panaite, un bucătar de 29 de ani din București care s-a format după o experiență intensă la un hotel restaurant de lux din Anglia. ”Am lucrat un an în Anglia la un hotel restaurant cu 3 rozete pentru mâncare. Era un standard foarte înalt. Aveam 21 de ani, programul începea la 9, dar eu la ora 6 eram în bucătărie. Între prânz și cină, aveam o pauză de două ore, dar eu rămâneam în bucătărie ca să exersez ceea ce nu-mi ieșea. Iar seara eram ultimul la locul de muncă, până la ora 1 noaptea. Aia a fost armata mea. Totul trebuia să fie perfect.”, a povestit Bogdan, care speră să-i cucerească pe Chefi. Cine va câștiga diseară amuleta și ce verdicte vor da jurații diseară în arena audițiilor telespectatorii vor afla urmărind ediția de diseară Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30.

