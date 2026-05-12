Chefi la cuțite, 11 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat după battle-ul 13: „Este o ieșire care va rămâne în istorie”

Un concurent din echipa verde a fost eliminat de la Chefi la cuțite, în ediția de pe 11 mai 2026. Concurentul care s-a salvat cu un punct mai mult decât cel eliminat a avut o reacție „spectaculoasă, care va rămâne în istorie”, așa cum a opinat chef Richard.

După victoria echipei bordo din ediția de Chefi la cuțite de pe 11 mai 2026, echipele bej, gri și verde au mers la proba individuală unde au avut de gătit preparate care să se potrivească cu unul dintre vinurile pe care le-au avut la dispoziție.

În fruntea clasamentului, cu 20 de puncte și cu un desert spectaculos a fost Marina. Vladimir și Ștefan au primit câte 18 puncte. Radu a primit 16 puncte, Darius a primit 15 puncte, Rareș a primit 14 puncte, Florin a obținut 14 puncte, Alex de la bej și Pita au luat câte 13 puncte, Alex de la verde a luat 12 puncte, Maria a primit 7 puncte, Sebastian a primit 6 puncte, iar Lil K Carter a obținut 5 puncte.

Lil K Carter a fost eliminat de la Chefi la cuțite. Norbert Sebastian Bartha, reacție neașteptată după salvarea la limită

Când a aflat că este salvat cu 6 puncte, Sebastian a avut o reacție care i-a uimit pe toți, a strigat de mai multe ori „Sunt varză! Bine, dar nu-i bine!”. Unii concurneți și-au făcut cruce când l-au văzut srigând și trântind. „M-a frustrat foarte tare că nu am făcut un preparat care să ia minimum 10 puncte!”, a spus Sebastian ulterior.

„Este o atitudine chiar de speriat”, a spus chef Orlando despre reacția concurentului său, Norbert Sebastian Bartha.

„Ce ieșire spectaculoasă! Asta rămâne în istorie!”, a spus chef Richard despre ieșirea lui Sebi.

Lil K Carter, din echipa verde a lui chef Alexandru Sautner a fost eliminat cu 5 puncte.

„Carter e un super băiat. Rar am văzut un băiat așa de umil, foarte frumos, dar cu bucătăria…”, a spus chef Sautner despre concurentul său.

„Toată această experiență a însemnat enorm, mă simt fericit și împlinit”, a spus Carter după eliminare.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

