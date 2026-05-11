Chefi la cuțite, 11 mai 2026. Chef Richard i-a surprins pe concurenții săi din echipa bordo: „Nu cred! Se ține de promisiune”

Chef Richard s-a așezat pe scaun în ediția de Chefi la cuțite de pe 11 mai 2026 și a dat indicații pe un ton foarte calm și liniștit, iar concurenților din echipa bordo nu le-a venit să creadă că au parte de asemenea tratament blând.

În ediția precedentă, chef Richard a promis că va sta pe scaun și nu se va mai agita în bucătărie, așa că a făcut ce și-a propus. Concurenții săi au fost surprinși de modul calm prin care le-a explicat ce au de făcut și unde greșesc.

„Mi-am tras un scaun cum am promis, fiecare promisiune e mențiuntă de mine. Coordonez de pe scaun, cu calm, cu lejeritate. De pe scaun văd lucrurile mult mai bine, mult mai prefecționist, mă uit la fiecare detaliu”, a spus chef Richard.

Concurenții din echipa bordo, surprinși de gestul lui Chef Richard

„Nu cred! Se ține de promisiune! Stă pe scaun. Ești nebun?! Mie nu-mi venea să cred! S-a întâmplat ceva?, a spus Andreea când l-a văzut pe chef Richard relaxat.

„Nu mai țipa, stătea pe scaun pur și simplu. Orice mișcare făcea unul dintre noi, el era atent. Azi chef e pe zen. Îți dai seama că nu eram obișnuit, mă simțeam ciudat, la câteva secunde mă uitam în spate să văd dacă e acolo, nu se mai enerva, nu mai țipa, dar nici așa nu era bine”, a spus Alex.

„Chef Richard spuneai că e Sfânta Parascheva. El numai se uita. Eu îl vedeam că nu are astâmpăr. Dădea să se ducă. Chiar nu țipa deloc”, a spus Florinel.

„Zici că am ieșit la picnic, la promenadă”, a spus Samuel.

„Proba asta nu sunt stresată, parcă trece timpul greu azi. Nu știu dacă îmi place așa neapărat. Puțin îi simt lipsa lui chef Richard, să ne zică: hai mai repede, hai, fată, ce faci, ce pui acolo?”, a spus Sabina.

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

