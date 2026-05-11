Chefi la cuțite, 11 mai 2026. Echipa verde a primit o sancțiune în premieră, după ce chef Sautner a încălcat regulamentul

În cel de-al treisprezecelea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite s-a înregistrat o premieră pentru show-ul culinar. Irina Fodor a anunțat o sancțiune care nu s-a mai dat până acum, după ce chef Sautner a încălcat regulamentul.

La începutul ediției de pe 11 mai 2026, în bucătăria de la Chefi la cuțite a avut loc un joc de avantaj. Fiecare reprezentant al echipei a mers în cămară, de unde a luat ingrediente ale căror denumiri începeau cu inițiala unuia dintre chefi. Cele mai multe ingrediente au fost aduse de Alex Szabo din echipa bej, care a obținut un avantaj pentru cheful său: ai puterea de a lua un alt chef să gătească în echipa ta timp de 15 minute. Chef Sautner l-a atenționat pe chef Popescu să nu-l aleagă, pentru că are de gând să-l saboteze.

În ultimele 13 minute din battle, chef Popescu a anunțat că dorește ca chef Sautner să-l ajute la plating.

Liderul echipei verzi era deja foarte supărat pentru că chef Popescu a decis în ediția precedentă să-l schimbe pe Rareș din echipa bej cu Ștefan din echipa verde. Așadar, chef Sautner nu a dorit să coopereze și a împroșcat cu sos una dintre farfuriile lui chef Popescu, apoi a plecat de la bancul echipei bej, continuând să-i îndrume pe membrii echipei sale.

Ce sancțiune a primit echipa verde a lui chef Alexandru Sautner, după încălcarea regulamentului

„Va trebui să-și asume alegerea pe care a făcut-o”, a spus Irina Fodor în fața chefilor, despre gestul lui chef Sautner de a nu respecta avantajul câștigat de echipa bej.

Așadar, în fața degustătorilor, Irina Fodor a anunțat sancțiunea. Nu a mai fost vorba despre tăierea unui număr de farfurii ca în situațiile precedente, ci ceva mai dur: preparatul echipei verzi a fost scos din joc!

„Avem o situație! Cheful uneia dintre echipe a încălcat regulile! El mai face asta câteodată, noi mai râdem și mai glumim, dar astăzi lucrurile au escaladat puțin, așa că farfuria lui este scoasă din competiție. Voi le veți gusta pe toate, dar farfuria acestei echipe va fi degustată după ce facem votul final. Îmi pare rău că facem asta. Este o premieră, dar nu am de ales, nu am ce face. Pare puțin dur, dar nu este. Așadar, au venit farfuriile! Cea verde va rămâne de degustat după votare! Deci deocamdată nu ne atingem de ea!”, le-a spus Irina Fodor degustătorilor.

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea Finală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

