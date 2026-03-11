Chefi la cuțite, 11 martie 2026. Cine a câștigat cea de-a șasea amuletă. Micutzu a avut de luat o decizie grea

În ediția șase din sezonul 17 Chefi la cuțite, jurații s-au întrecut pentru o nouă amuletă puternică. De data aceasta, Micutzu a degustat preparatele chefilor și a dat verdictul final. Iată cine a câștigat marele avantaj.

În ediția șase din sezonul 17 Chefi la cuțite, jurații s-au întrecut pentru o nouă amuletă puternică | Antena 1

Cea de-a șasea amuletă a sezonului 17 Chefi la cuțite a adus pentru jurați o provocare de zile mari. Nici bine n-au pășit în bucătăria show-ului culinar că Irina Fodor le-a dezvăluit tema probei, reușind să-i surprindă cu o veste neașteptată.

Prezentatoarea TV a anunțat că trebuie să facă o rețetă cu o proteină și un ingredient ce poate fi inclus în garnitură. De asemenea, aceștia mai pot adăuga pe farfurie doar un sos, fără alte elemente.

Deși părea o misiune ușoară, Ruby și-a făcut apariția în platoul emisiunii pentru a le da planurile peste cap chefilor. Aceasta s-a „jucat” cu răbdarea lor. Artista a ales ingredientele cu care aceștia trebuie să gătească.

„Am venit să fac legea!”, a spus ea, în glumă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chefi la cuțite, 10 martie 2026. Monica Tatoiu a dat verdictul. Cine a câștigat cea de-a cincea amuletă din sezonul 17

Vedeta nu și-a dorit să le dea o sarcină prea dificilă, dar nici prea ușoară. Așadar, Ruby a hotărât ca chef Alexandru Sautner să lucreze cu mușchiuleț de miel și spanac, în timp ce chef Richard Abou Zaki a primit pieptul de rață și mălaiul.

De asemenea, pieptul de curcan și cartoful dulce au mers la chef Ștefan Popescu, iar chef Orlando Zaharia a obținut antricotul de vită și mazăre.

Tensiunile dintre jurații nu au întârziat să apară la jocul de amuletă din ediția șase a sezonului 17 Chefi la cuțite. Mai mult, competiția dintre ei a devenit aprigă la aflarea avantajului. Cel care pune mâna pe miză are puterea să oblige echipele adverse să demonstreze că poezia și gastronomia pot fi cele mai bune prietene. Atât concurenții, cât și chefii lor vor trebui să vorbească în versuri toată proba.

Ce verdict a dat Micutzu. Cine a câștigat cea de-a șasea amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite

Micutzu a primit o misiune dificilă din partea Irinei Fodor. Acesta a fost nevoit să aleagă farfuria care i-a plăcut cel mai mult și să ofere amuleta ediției. Un lucru este cert, chefii au așteptat cu nerăbdare venirea lui pe platoul de filmare.

Înainte de a afla verdictul comediantului, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner au ținut să-l surprindă cu câteva bancuri. Momentul amuzant s-a transformat rapid într-o situație tensionată atunci când Micutzu i-a oferit trei puncte lui chef Ștefan Popescu.

Cele patru puncte au mers la chef Orlando Zaharia, iar două puncte au fost obținute de chef Alexandru Sautner. Așadar, chef Richard Abou Zaki a câștigat noua amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 11 martie 2026.

Citește și: Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă

„Am scăpat de rime. Mulțumesc! 5 puncte bine câștigat!”, a fost reacția juratului.

De asemenea, chef Alexandru Sautner a fost dezamăgit de punctajul primit. Verdictul lui Micutzu i-a adus multă tristețe pe chip, însă speră să iasă cât mai rapid din acest blocaj.

„Blocaj! Chiar am nevoie de liniște!”, a dezvăluit juratul.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.