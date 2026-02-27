Premieră istorică la Chefi la cuțite: unul dintre cei mai influenți Chefi din lume, cu 3 stele Michelin, vine la o jurizare cheie

Moment istoric în sezonul 17 Chefi la cuțite! Unul dintre cei mai influenți și respectați Chefi din lume, cu trei stele Michelin, va face o jurizare cheie.

Mai sunt trei zile până când bucătăria Chefi la cuțite își redeschide porțile pentru o nouă serie de confruntări incendiare: pe 2 martie, Irina Fodor va da startul sezonului 17 al show-ului culinar, care aduce noutăți și momente în premieră, ce propulsează competiția la un nou nivel.

Astfel, pentru prima dată în istoria emisiunii gastronomice un Chef cu trei stele Michelin vine la o jurizare cheie. Este vorba despre unul dintre cei mai influenți și respectați Chefi din lume.

„Am mai spus acest lucru, Chefi la cuțite intră într-o nouă eră, iar un astfel de moment marchează o altă etapă în care a ajuns competiția. Și mă bucur foarte tare să fac parte din această frumoasă poveste care evoluează fantastic de la sezon la sezon”, a declarat Chef Orlando Zaharia. ”Este o ocazie cu totul specială, care ne poartă printr-un milion de emoții. Și se întâmplă chiar în platoul Chefi la cuțite. Este o dovadă în plus a revoluției culinare pe care o aduce emisiunea noastră”, a spus Chef Richard Abou Zaki.

„Absolut senzațional. Vă puteți da seama că urmează un sezon fantastic! Și că presiunea în bucătăria Chefi la cuțite este uriașă”, a spus Chef Ștefan Popescu.

„Sunt mândru să fac parte din juriul emisiunii Chefi la cuțite, care aduce asemenea întâlniri memorabile pentru noi, dar și pentru telespectatori”, a declarat Chef Alexandru Sautner. Despre ce Chef este vorba și ce alte surprize mai aduce sezonul 17 Chefi la cuțite telespectatorii vor descoperi din 2 martie 2026, la Antena 1 și AntenaPLAY. Emisiunea va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.