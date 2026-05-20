Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Chef Alexandru Sautner, asalt de amulete în ultimul battle. Cum și-a atacat adversarii

Ultimul battle din sezonul 17 a fost plin de tensiune și răsturnări de situație, Chef Alexandru Sautner folosind amuletele pentru a-și încurca adversarii într-o competiție spectaculoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 19:37 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 21:29
Ultimul Battle al sezonului 17 a fost luat cu asalt de amuletele Chefilor. Chef Alexandru Sautner a dat startul schimbărilor și și-a atacat adversarii cu două amulete, într-o ediție de-a dreptul nemaipomenită.

Competiția din această seară a început cu multe emoții, atât pentru concurenți, cât și pentru cei patru Chefi. Ultimul battle a adus cu sine o probă neașteptată. Irina le-a oferit libertatea concurenților să-și gândească propriul meniu. De data aceasta, Chefi nu au mai dat tonul probei, ci concurenții lor.

Chef Alexandru Sautner a păstrat cu tact două amulete menite să-și încurce adversarii. Acesta a profitat din plin de ele pentru a destabiliza celelalte echipe și pentru a crea un avantaj important echipei sale verzi. De altfel, Chef Alexandru a fost nevoit să pregătească farfuriile în doi concurenți, după ce Florin, din echipa sa, a fost eliminat cu o seară înainte. Astfel, Marina și Rareș au fost concurenții care au fost nevoiți să dea tot ce au mai bun pentru a pune pe farfurie preparatele din această seară.

Concurenții din echipa sa și-au dat seama din timp cât de important este să facă un meniu simplu, din cauza celor trei amulete care ar putea fi aruncate în competiție. Chef Alexandru Sautner a avut două amulete, iar Chef Orlando Zaharia are, de asemenea, o amuletă.

După ce și-au luat ingredientele din cămară, Chef Alexandru Sautner a dat tacticos prima sa amuletă.

Cum și-a atacat adversarii

„Dragilor, suntem la ultimul battle, așa că o să încerc pe cât posibil să vă încurc, vă spun sincer și nu o să fiu milos astăzi. Am o satisfacție mare. Astăzi, când vă dau aceste ingrediente care vor fi folosite la zece minute câte unul, aș vrea să le văd în farfurii”, a spus Chef Alexandru Sautner.

„Cel mai bine le folosim exact cum le-ai folosit și tu. Respectăm tema exact cum ai făcut-o și tu de fiecare dată”, a răspuns Chef Orlando Zaharia. Ceilalți doi Chefi, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki, i-au dat dreptate lui Chef Orlando.

„Nu mai dau nicio amuletă dacă faceți așa. Faceți ce vreți. Ori ne respectăm amuletele, ori nu le respectăm”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Chef Alexandru a mers apoi în cămară și a adus prima rundă de ingrediente pentru adversarii săi.

„O să ne ardă. M-a luat inima”, a spus Chef Richard.

Prima tură de ingrediente a fost cât se poate de neașteptată. Chef Ștefan Popescu a primit pomelo, Chef Orlando a primit varză acră, iar Chef Richard a primit castane. La fiecare 10 minute, Chef Alexandru a oferit echipelor adverse alte ingrediente complicate pe care concurenții au fost nevoiți să le includă în preparatele lor.

O bătălie plină de suspans, demnă de un show culinar „La cuțite”.

Din 27 mai, Chefii dau startul edițiilor speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust...
