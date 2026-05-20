Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Cine sunt semifinaliștii sezonului. Irina a surprins concurenții cu un loc în plus în semifinală

Proba individuală din „Chefi la cuțite” a fost una spectaculoasă, cu punctaje maxime și decizii dificile. Concurenții au impresionat jurații, iar Irina Fodor a anunțat o surpriză.

După o probă individuală de excepție, jurații au fost mai fericiți ca niciodată. Chefii s-au declarat mulțumiți de preparatele degustate în această seară, dar și de evoluția concurenților din competiție. Cuvintele lor au fost doar de laudă la adresa celor care au intrat la proba individuală. Jurizarea a fost extrem de grea. S-au dat multe punctaje maxime, iar concurenții au avut doar motive de bucurie după o asemenea seară spectaculoasă.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Toți vor să meargă în semifinală. A fost o schimbare uimitoare. Farfuriile au fost farfurii pe care voiai să le termini, aveai poftă să le termini”, a spus Chef Richard.

„Cine pleacă acasă trebuie să plece cu capul sus și cu împlinire sufletească, pentru că a ajuns până aici”, a spus Chef Orlando.

„Am crezut că a fost o probă ușoară, care să vă lase să vă desfășurați și să vă exprimați așa cum sunteți voi. Asta am crezut și am avut dreptate, pentru că asta ați reușit. Bravo!”, i-a felicitat Irina pe concurenți.

„Mă uit și îi complimentez pe toți. Nivelul a fost înalt pentru toți și sunt mândru de toți concurenții”, a spus Chef Richard.

„În seara asta ați făcut cea mai frumoasă figură posibilă la o probă individuală. Ați fost la înălțime, dragilor, ați rupt toate barierele, ați arătat un nivel superb, extraordinar, iar Chefii sunt extrem de mândri de voi”, a spus Irina.

Primul care s-a întors la bucătărie a fost un concurent cu tunică roșie, Alex Dodoaia. Alex a reușit să primească 20 de puncte de la cei patru Chefi. A doua concurentă întoarsă în bucătărie a fost Marina, din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Marina a reușit să obțină 20 de puncte pentru preparatul său sărat.

Rând pe rând, concurenții s-au întors în bucătărie. La final au rămas doar doi: Sabina, din echipa lui Chef Richard, și Rareș, din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Chefii au privit totul cu durere în suflet.

În mod normal, în semifinală ajung doar nouă concurenți. Totuși, Irina Fodor a anunțat că seara aceasta este diferită. Calitatea preparatelor a fost atât de ridicată, încât departajarea s-a făcut greu în această seară, iar în loc de nouă semifinaliști, au fost zece.

Ultimul concurent salvat a fost Sabina, din echipa lui Chef Richard. Rareș, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, a fost cel care a plecat acasă la finalul probelor individuale. Chefii l-au felicitat pentru parcursul impresionant, evoluția în bucătărie, dar și pentru preparatul din această seară. Departajarea a fost dificilă, iar lupta a fost strânsă.

Urmează o nouă etapă pentru concurenții care au ajuns în semifinală.