Home Chefi la Cuțite Stiri

Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Cine sunt semifinaliștii sezonului. Irina a surprins concurenții cu un loc în plus în semifinală

Proba individuală din „Chefi la cuțite” a fost una spectaculoasă, cu punctaje maxime și decizii dificile. Concurenții au impresionat jurații, iar Irina Fodor a anunțat o surpriză.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 23:56 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 23:56
Cine sunt semifinaliștii sezonului. Irina a surprins concurenții cu un loc în plus în semifinală
După o probă individuală de excepție, jurații au fost mai fericiți ca niciodată. Chefii s-au declarat mulțumiți de preparatele degustate în această seară, dar și de evoluția concurenților din competiție. Cuvintele lor au fost doar de laudă la adresa celor care au intrat la proba individuală. Jurizarea a fost extrem de grea. S-au dat multe punctaje maxime, iar concurenții au avut doar motive de bucurie după o asemenea seară spectaculoasă.

Cine sunt semifinaliștii sezonului

„Nu știu ce s-a întâmplat. Toți vor să meargă în semifinală. A fost o schimbare uimitoare. Farfuriile au fost farfurii pe care voiai să le termini, aveai poftă să le termini”, a spus Chef Richard.

„Cine pleacă acasă trebuie să plece cu capul sus și cu împlinire sufletească, pentru că a ajuns până aici”, a spus Chef Orlando.

„Am crezut că a fost o probă ușoară, care să vă lase să vă desfășurați și să vă exprimați așa cum sunteți voi. Asta am crezut și am avut dreptate, pentru că asta ați reușit. Bravo!”, i-a felicitat Irina pe concurenți.

„Mă uit și îi complimentez pe toți. Nivelul a fost înalt pentru toți și sunt mândru de toți concurenții”, a spus Chef Richard.

„În seara asta ați făcut cea mai frumoasă figură posibilă la o probă individuală. Ați fost la înălțime, dragilor, ați rupt toate barierele, ați arătat un nivel superb, extraordinar, iar Chefii sunt extrem de mândri de voi”, a spus Irina.

Irina a surprins concurenții cu un loc în plus în semifinală

Primul care s-a întors la bucătărie a fost un concurent cu tunică roșie, Alex Dodoaia. Alex a reușit să primească 20 de puncte de la cei patru Chefi. A doua concurentă întoarsă în bucătărie a fost Marina, din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Marina a reușit să obțină 20 de puncte pentru preparatul său sărat.

Rând pe rând, concurenții s-au întors în bucătărie. La final au rămas doar doi: Sabina, din echipa lui Chef Richard, și Rareș, din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Chefii au privit totul cu durere în suflet.

În mod normal, în semifinală ajung doar nouă concurenți. Totuși, Irina Fodor a anunțat că seara aceasta este diferită. Calitatea preparatelor a fost atât de ridicată, încât departajarea s-a făcut greu în această seară, iar în loc de nouă semifinaliști, au fost zece.

Ultimul concurent salvat a fost Sabina, din echipa lui Chef Richard. Rareș, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, a fost cel care a plecat acasă la finalul probelor individuale. Chefii l-au felicitat pentru parcursul impresionant, evoluția în bucătărie, dar și pentru preparatul din această seară. Departajarea a fost dificilă, iar lupta a fost strânsă.

Urmează o nouă etapă pentru concurenții care au ajuns în semifinală.

Din 27 mai, Chefii dau startul edițiilor speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust
Din 27 mai, Chefii dau startul edițiilor speciale Chefi la cuțite – Viitorul are gust
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
