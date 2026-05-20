Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Degustarea care i-a lăsat pe chefi fără cuvinte. Farfuria din care s-au „bătut" să mănânce

Proba individuală din „Chefi la cuțite” a adus tensiune maximă și preparate spectaculoase. Concurenții s-au întrecut în creativitate, iar preparatul unui concurent a impresionat jurații, obținând punctaj maxim într-o jurizare extrem de strânsă.

După un battle la cuțite a urmat o probă individuală pe măsură. Concurenții s-au întrecut în măiestrie pentru a impresiona jurații, iar câștigătoare a fost o singură echipă: echipa bej a lui Chef Ștefan Popescu. Concurenții celorlalte echipe au intrat la proba individuală și s-au întrecut pentru a-i impresiona pe jurați.

Irina a anunțat proba ca de fiecare dată, însă a avut și o surpriză pentru concurenții din această seară. Gustul a fost cel care a făcut diferența în preparatele lor.

„Dragilor, este momentul vostru și este unul decisiv. Lucrați cu răbdare și zâmbiți, pentru că zâmbetul o să vă aducă o stare mai bună și o să vă mai coboare din anxietate”, a spus Irina.

„Știu că sunteți speriați de tema din seara asta, sunteți speriați de cloșuri și de diverse posibilități, dar cloșurile în seara asta nu există. În seara asta este despre gust, despre savoare, despre plăcerea imensă după fiecare înghițitură, despre dorința de a comanda din nou același preparat atunci când te întorci la restaurant. Atât de gustos trebuie să fie. Veți avea cu toții aceeași proteină și aceeași legumă și o să fiți, probabil, uimiti. Proteina cu care trebuie să lucrați în seara asta este carnea de porc, în orice formă doriți, dar trebuie să fie porc. Iar leguma este cartoful, de asemenea, în orice formă doriți”, a spus Irina.

Concurenții au avut o direcție dată de Irina, dar și toată libertatea de creație. Aceștia s-au întrecut în preparate și au pus pe farfurii creații care i-au impresionat pe Chefi. Jurizarea a fost una de-a dreptul dificilă. A existat și o farfurie care i-a făcut pe Chefi să se „bată” pentru ea. Un concurent din echipele de la individuale a impresionat cu preparatul său și a obținut punctajul maxim. Însă nu doar punctajul a contat, ci și reacția Chefilor, care nu se mai puteau opri din mâncat.

Preparatul lui Alexandru Ionuț Dodoaia a fost cel care i-a impresionat pe Chefi în seara aceasta.

„Sunt foarte mulțumit de preparatul meu și sper să iau cât mai multe puncte”, a spus Alexandru înainte de jurizare.

„E o farfurie bună rău”, a spus Chef Alexandru Sautner.

„Mai lasă puțin și aici”, l-a tachinat Chef Ștefan Popescu pe Chef Richard.

„Aici e o farfurie chiar frumoasă, a unui bucătar cu experiență. Îmi place mult echilibrul ăsta între porc și măr verde”, a spus Chef Richard.

Chefii s-au „bătut” pe farfurie și s-au bucurat de preparatul câștigătorului cuțitului de aur al lui Chef Richard. Nu doar preparatul său a strălucit în seara aceasta: s-au luat o mulțime de punctaje maxime, iar departajarea s-a făcut la limită după proba individuală.