Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Răsturnare de situație la ultima bandă. Verdictul care a trimis echipa câștigătoare în semifinală

Chefi la cuțite, 20 mai 2026. Răsturnare de situație la ultima bandă a sezonului 17. Verdictul neașteptat care a trimis echipa câștigătoare direct în semifinală

Răsturnare de situație la ultima bandă a sezonului 17. După un battle în care s-au dat trei amulete, chefii s-au văzut pentru ultima dată în fața verdictului dat de bandă.

În seara aceasta, echipele au gătit pentru un juriu cu totul deosebit.

„Ultimul battle al sezonului nu vine oricum și, în niciun caz, nu vine cu liniște și nici cu menajamente. Vine cu presiunea aceea care topește orice scut și scurtează cuțitele și mai vine cu niște invitați speciali. Sunt cei care țin în fiecare zi rotițele unui colos în mișcare. Astăzi, la degustare, avem la masă angajații Lidl, invitați care știu că merită tot ce e mai bun. O familie mare cât o armată, una tăcută, disciplinată, rapidă, care face ca milioane de oameni să-și înceapă ziua fără griji. Astăzi sunt în față, la lumină. Astăzi ei sunt juriu. Pentru ei gătiți în această seară. Ei sunt cei care mișcă brandul, îl trăiesc și îl pun pe picioare zilnic”, a spus Irina Fodor.

„Sunt alături de noi în ultimul battle, sunt cu noi să dea ultimul verdict, unul atent și echilibrat, exact așa cum sunt ei”, a spus Irina.

Concurenții s-au mobilizat, au lucrat împreună și s-au descurcat sub presiunea celor trei amulete care s-au dat în această seară. Farfuriile lor au ajuns în fața juraților, care le-au jurizat și au dat un verdict complet neașteptat. Decizia lor a propulsat o echipă întreagă în semifinală.

Ultima bandă de dinainte de semifinală a venit cu prima farfurie pentru echipa gri. Cea de-a doua farfurie a venit pentru echipa verde. Cea de-a treia farfurie de pe bandă a venit pentru echipa bej. Tensiunea a continuat să crească în bucătărie pe măsură ce banda a adus farfuriile.

„Ce pot să spun este că meritați să mergeți în semifinală”, a spus Chef Richard pentru a-și încuraja echipa.

Banda a adus, în cele din urmă, și o farfurie pentru echipa bordo, egalând scorul între cele patru echipe. Ultimul battle din sezonul 17 a fost strâns, tensionat și cu o răsturnare neașteptată de situație.

Finalul a fost fără echivoc: echipa bej, a lui Chef Ștefan Popescu, a ieșit câștigătoare. Chef Ștefan Popescu a câștigat competiția cu patru farfurii bej venite pe bandă de la jurații din această seară. Cei trei bucătari din echipa lui s-au bucurat ca niciodată pentru victoria care i-a dus direct în semifinală. Astfel, concurenții echipei bej au devenit primii semifinaliști ai sezonului 17 de la „Chefi la cuțite”.