Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat. Echipa bej a pierdut un om. Ce au zis jurații

Antena Căutare
Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 23:50 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 23:53

După cel de-al cincilea battle al acestui sezon, concurenții din echipa verde, echipa gri și echipa bej au intrat din nou la duel, fiindcă Chef Richard a ieșit învingător. Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat atent farfuriile dueliștilor și au acordat notele ce au decis ce concurent a fost eliminat în ediția 22 din data de 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 17. Descoperă cine a părăsit competiția.

Cel de-al cincilea battle de la Chefi la cuțite sezonul 17 a reunit echipele la o provocare de zile mari! De data aceasta, Irina Fodor a adus în platou o temă de gătit complet neașteptată: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi, toate pregătite fără carne, deși ingredientul principal la ele este carnea! Misiunea nu a fost deloc simplă, dar cu siguranță toate echipele au luptat cu ambiție până la ultima secundă a probei.

Cel de-al cincilea battle a fost câștigat de echipa bordo a lui Chef Richard Abou Zaki, semn că norocul a continuat și azi. Vă reamintim că duelul a fost câștigat de acesta și în ediția precedentă. Astfel, la duel au intrat concurenți din echipa bej, concurenți din echipa verde și concurenți din echipa gri.

Ulterior, Irina Fodor s-a întâlnit în bucătărie cu dueliștii și a anunțat că tema nu se schimbă foarte mult. Astfel, dueliștii au avut de pregătit orice rețetă își doresc, singura condiție impusă fiind ca mâncarea să fie una ovo-lacto-vegetariană. Timp de o oră, dueliștii au pregătit rețete cât mai savuroase, sperând să reușească a-i impresiona pe jurați. La finalul timpului de gătit, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au degustat atent preparatele și au acordat notele care au decis ce concurent aa fost eliminat în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Apoi, concurenții s-au întâlnit cu jurații pentru a-și afla notele și deznodământul ediției.

„Una dintre cele mai negre zile de când am venit noi la Chefi la cuțite, cam așa a fost descrisă concluzia acestei probe. Nu înțelegem ce vi s-a întâmplat, căci până acum ați avut de-a face cu situații mai dificile. Nu au fost extratereștrii, nu v-am impus cine știe ce ingrediente, dar se pare că voi efectiv nu funcționați când aveți libertate totală. Vă speriați foarte tare când auziți de ingrediente, dar funcționați bine. Dacă aveți o probă prietennoasă, se întâmplă ce s-a întâmplat în seara asta. Pornim cu stângul în această discuție”, a zis Irina Fodor.

„În seara asta mă așteptam la altceva de la voi”, a completat Chef Richard Abou Zaki.

Concurenții au făcut ochii mari și au realizat că notele nu vor fi foarte mari.

„În seara aceasta se pleacă acasă cu 5”, a anunțat Irina Fodor.

Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele. Marina a luat douăzeci de puncte pentru rețeta sa de desert. O altă farfurie bună, cu 16 puncte, a fost cea a lui Vladimir, care a făcut Gyoza. La capătul celălalt, o farfurie care a dezamăgit a fost cea a lui Radu Beleț, iar chefii au spus că doar tehnica l-a salvat de la eliminare. La finalul ediției din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, Jini Jieun din echipa bej a fost eliminată. Vestea a adus multă tristețe pentru Chef Ștefan Popescu.

imagine cu concurentii de la chefi la cutite, editia din 21 aprilie 2026
+15
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x