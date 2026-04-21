Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Ce temă de gătit au primit concurenții la duel! Ce farfuriii au impresionat jurații la degustare

Concurenții care au pierdut cel de-al cincilea battle au intrat la un duel complicat. Descoperă ce au gătit și ce părere au avut jurații despre farfurii, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

În ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, concurenții din echipa bordo au câștigat detașat cu un scor de 8 puncte, așa că celelalte echipe au intrat la duel. Descoperă ce au avut de gătit dueliștii la cea de-a cincea probă individuală. La final, cei patru jurați au degustat atent preparatele și au acordat note.

În ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cel de-al cincilea battle a fost unul cu o temă neașteptată: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi, dar fără carne! Așa cum era de așteptat, misiunea nu a fost deloc una simplă și toate echipele au dat tot ce au avut mai bun pentru ca, la finalul celor șaizeci de minute, să obțină farfurii savuroase și aspectuoase.

Degustătorii au analizat atent fiecare apertitiv, fel principal și desert și apoi și-au exprimat voturile ce au decis cine a câștigat al cincilea battle, dar și ce echipe au intrat la duel, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Echipa gri, cea verde și cea bej s-au întâlnit apoi în bucătărie, pentru proba individuală, după ce echipa bordo a câștigat confruntarea.

„Cred că sunteți curioși cu toții despre tema din seara aceasta. Nu e complicat. Sau, cel puțin, așa sper eu. O să ținem linia zilei, adică o să rămânem în zona de ovo-lacto-vegetarian. Aveți libertate totală”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, la proba individuală.

„Mă interesează foarte tare să nu faceți preparatele din proba mare, pentru că asta ar însemna să lăsați semne Chefilor voștri. Vreau să faceți niște preparate diferite față de ce ați gătit în battle. Libertatea este a voastră, nu vă impun niciun ingredient, dar să țineți cont de regula impusă: ovo-lacto-vegetarian”, a mai adăugat aceasta.

Timp de șaizeci de minute, concurenții au gătit rețete savuroase de gyoza, risotto, caponata și alte delicii.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner a degustat farfuriile și au acordat note. Unele farfurii au fost apreciate pentru corectitudinea execuției sau pentru gust, altele au dezamăgit și acest lucru a fost aspru sancționat.

„E o zi neagră, multe dintre farfurii sunt aberante”, a fost de părere Chef Richard.

