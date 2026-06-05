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Survivor, 5 iunie 2026. Concurent eliminat din Republica Dominicană, chiar înainte de finală! Cine a rămăs în competiție

În ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România, un concurent a fost eliminat după un traseu dificil. Descoperă cine a părăsit Republica Dominicană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 22:19 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 22:33
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Opt concurenți s-au împărțit pe echipe de câte doi și s-au confruntat în cadrul unui traseu dificil. La final, în funcție de scorul obținut, Adi Vasile a anunțat ce concurent a fost eliminat în ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România!

Concurent eliminat din Republica Dominicană, chiar înainte de finală, în ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România! Cine a rămăs în competiție

În ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România, opt concurenți s-au întâlnit cu Adi Vasile pentru a afla ce provocare îi așteaptă. Nu mică le-a fost surpriza atunci când au aflat ce traseu îi așteaptă.

„Voi sunteți cei opt concurenți care au ajuns în ultima săptămână Survivor! Vă readuc aminte: acum urmează să intrați pe traseul pentru primul joc. La finalul acestui joc, acela dintre voi clasat pe ultimul loc va trebui să părăsească azi competiția. Urmează apoi cel de-al doilea joc, unde cel de-al doilea concurent care va pierde va părăsi competiția. Acum sunteți opt, dar după ziua de astăzi veți rămâne șase!

Astăzi, pentru a trece mai departe, aveți nevoie de două victorii. Traseul pe care urmează să vă luptați este următorul: imediat după start va trebui să intrați pe un obstacol, unde va trebui să pășiți alternativ. Veți merge mai departe, căci urmeaă o bârnă, după care o suprafață de cățărare, una de târâre, încă o bârnă și, la final, veți avea săculeți de nisip cu care va trebui să aruncați și „să doborâți fiecare dintre cele șase mingi în coșul care este imediat după minge. Dacă mingea nu intră în coșul acela, atunci va trebui să resetați instant poziția. Acela dintre voi care bagă șase mingi în coșuri câștigă un punct, iar astăzi aveți nevoie de două victorii pentru a merge mai departe, în Survivor”, a explicat Adi Vasile.

Apoi a venit momentul care aduce mereu emoții: stabilirea echipelor ce intră pe traseu, în eidția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România.

„Aoleu, iar tragem! Luciane, ce faci tată?!”, a fost reacția lui Gabi Tamaș.

Rând pe rând, fiecare concurent a extras un număr din săculețul adus de Adi Vasile: „Vă anunț că pe traseu veți intra numărul 1 cu numărul 2, numărul 3 cu numărul 4 și tot asa. Apoi, la următoarea rundă vă veți încrucișa: numărul 1 cu numărul 3, numărul 2 cu numărul patru și tot așa”.

Bibi împotriva Andreei, Cristian împotriva lui Gabi Tamaș, Lucian împotriva Biancăi și și Patricia împotriva Ramonei.

„Să înceapă lupta pentru trofeul Survivor!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile.

Prima echipă a intrat pe traseu și prima care a reușit să înscrie punct a fost Bibi, iar în a doua echipă, Gabi Tamaș a înscris un punct. În echipa a treia, puntul a mers spre Lucian, iar în a patra echipă punctul a fost înscris de Patricia.

După cea de-a doua repriză, concurentul care a părăsit Republica Dominicană a fost Cristian Boureanu, care a transmis cuvinte emoționante la final.

colaj foto cu concurenti de la survivor romania
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Marea finală Survivor va fi live din Republica Dominicană, duminică, 7 iunie 2026, de la ora 20:00! Aventura se vede și pe AntenaPLAY!

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 22. Urmează cea mai grea etapă! Doi concurenți vor fi eliminați azi...
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