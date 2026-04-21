Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Cine a câștigat al cincilea battle. Ce verdict a adus banda și ce a urmat

În ediția 22 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, banda a adus verdictul și s-a aflat cine a câștigat cel de-al cincilea battle.

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întrecut în bucătărie în cadrul celui de-al cincilea battle, la finalul căruia s-a aflat cine a câștigat. Descoperă ce echipă a fost învingătoare, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

Cine a câștigat al cincilea battle. Ce verdict a adus banda și ce echipe au intrat la duel, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17

În ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui de-al cincilea battle. De data aceasta, misiunea de gătit a fost una extrem de dificilă, cu niște degustători pe măsură!

Mai exact, Irina Fodor i-a invitat pe artiștii de la Big Band Sala Radio să facă degustarea și să ofere notele ce au decis cine a câștigat al cincilea battle, dar și ce echipe au intrat la duel. Și, ca ediția să fie una dedicată muzicii, și preparatele impuse au fost unele pe măsură: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi, făcute în stil ovo-lacto-vegetarian! Așa cum era de așteptat, o astfel de temă a dar numeroase bătăi de cap, căci nu e simplu să înlocuiești carnea din anumite rețete, păstrând gustul cât mai aproape de cel original.

Timp de șaizeci de minute, fiecare echipă a muncit și a dat tot ce a avut mai bun pentru a obține farfurii gustoase și aspectuoase. La final, acestea au fost așezate pe bandă și trimise la degustare.

„Astăzi ne-am referit la câțiva dintre compozitorii lumii care au fost deosebit de gurmanzi și care au primit, în cinstea lor, de la bucătari de la vremea lor, niște preparate dedicate special. Astăzi, acele preparate au fost inspirația pentru echipele noastre. Vorbim despre Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi. Acestea sunt preparatele celebre despre care v-am vorbit, doar că am avut un twist: au aflat că trebuie să facă aceste rețete în stil vegetarian. Le-a picat cerul în cap! Cum să faci o rețetă de Tournedos Rossini, care se bazează pe mușchi de vită, dar fără vită?! Cum să faci un Pollastra, adică un pui umplut, în stil vegeterian? Cum să faci un pește...fără pește?!”, a anunțat Irina Fodor.

Rând pe rând și farfurie după farfurie, degustătorii au analizat atent și apoi și-au exprimat voturile ce au decis cine a câștigat al cincilea battle, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Banda a adus verdictul și victoria lui Chef Richard Abou Zaki a fost una detașată, acesta reușind să iasă învingător cu 8 farfurii! Echipa gri, cea verde și cea bej au intrat la duel.

