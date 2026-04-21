Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Cine a câștigat al cincilea battle. Ce verdict a adus banda și ce a urmat

În ediția 22 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17, banda a adus verdictul și s-a aflat cine a câștigat cel de-al cincilea battle.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 22:30 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 23:00

Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întrecut în bucătărie în cadrul celui de-al cincilea battle, la finalul căruia s-a aflat cine a câștigat. Descoperă ce echipă a fost învingătoare, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite.

În ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, cele patru echipe s-au întrecut în cadrul celui de-al cincilea battle. De data aceasta, misiunea de gătit a fost una extrem de dificilă, cu niște degustători pe măsură!

Mai exact, Irina Fodor i-a invitat pe artiștii de la Big Band Sala Radio să facă degustarea și să ofere notele ce au decis cine a câștigat al cincilea battle, dar și ce echipe au intrat la duel. Și, ca ediția să fie una dedicată muzicii, și preparatele impuse au fost unele pe măsură: Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi, făcute în stil ovo-lacto-vegetarian! Așa cum era de așteptat, o astfel de temă a dar numeroase bătăi de cap, căci nu e simplu să înlocuiești carnea din anumite rețete, păstrând gustul cât mai aproape de cel original.

Timp de șaizeci de minute, fiecare echipă a muncit și a dat tot ce a avut mai bun pentru a obține farfurii gustoase și aspectuoase. La final, acestea au fost așezate pe bandă și trimise la degustare.

„Astăzi ne-am referit la câțiva dintre compozitorii lumii care au fost deosebit de gurmanzi și care au primit, în cinstea lor, de la bucătari de la vremea lor, niște preparate dedicate special. Astăzi, acele preparate au fost inspirația pentru echipele noastre. Vorbim despre Tournedos Rossini, Pollastra alla Tchaikovsky, Consomme Bizat și Sogliola alla Verdi. Acestea sunt preparatele celebre despre care v-am vorbit, doar că am avut un twist: au aflat că trebuie să facă aceste rețete în stil vegetarian. Le-a picat cerul în cap! Cum să faci o rețetă de Tournedos Rossini, care se bazează pe mușchi de vită, dar fără vită?! Cum să faci un Pollastra, adică un pui umplut, în stil vegeterian? Cum să faci un pește...fără pește?!”, a anunțat Irina Fodor.

Rând pe rând și farfurie după farfurie, degustătorii au analizat atent și apoi și-au exprimat voturile ce au decis cine a câștigat al cincilea battle, în ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite. Banda a adus verdictul și victoria lui Chef Richard Abou Zaki a fost una detașată, acesta reușind să iasă învingător cu 8 farfurii! Echipa gri, cea verde și cea bej au intrat la duel.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 21 aprilie 2026. Chef Richard Abou Zaki s-a dezlănțuit și a folosit o amuletă. Ce gest complet neaștept...
AS.ro „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut „Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Observatornews.ro EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Antena 3 Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 

Chefi la cuțite, lider de audiență. Cuțitul de aur al lui Chef Orlando a ieșit din concurs
Chefi la cuțite, lider de audiență. Cuțitul de aur al lui Chef Orlando a ieșit din concurs
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea...
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul BZI
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă Jurnalul
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă
Raed Arafat inculpat de Parchetul Militar pentru contrabandă Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
