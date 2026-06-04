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Prima reacție a Anei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Ce susține tânăra: „Este normal să mă apăr”

Ana Beregoi, sora mai mică a Iulianei Beregoi, a oferit o primă reacție după scandalul cu Andreea Bostănică. Tânăra a transmis un mesaj clar și direct pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Iunie 2026, 13:47 | Actualizat Joi, 04 Iunie 2026, 14:14
Ana Beregoi, sora mai mică a Iulianei Beregoi, a oferit o primă reacție după scandalul cu Andreea Bostănică | Capturi Instagram
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Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică se află din nou în centrul atenției, după ce au fost implicate într-un conflict de proporții. De data aceasta, Ana Beregoi i-a luat partea surorii sale, iar ceea ce a urmat este desprins dintr-un film de acțiune.

Scandalul dintre cele trei a izbucnit într-un restaurant. Situația a devenit tensionată, iar la un moment dat s-a ajuns chiar la lovituri. La fața locului s-au deplasat poliția și ambulanța. Andreea Bostănică a precizat, în mediul online, că a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Acuzațiile Iulianei Beregoi și ale „rivalei” sale au continuat pe rețelele sociale și după incidentul neașteptat. De asemenea, Ana Beregoi a decis să ofere o primă reacție după scandalul cu Andreea Bostănică.

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Ana Beregoi, prima reacție după conflictul cu Andreea Bostănică

În imaginile care au devenit celebre pe internet se poate observa cum Ana Beregoi și Andreea Bostănică își „împart” lovituri, fără a mai ține cont de cei care se află în jurul lor. La scurt timp de la eveniment, sora Iulianei Beregoi a precizat că nu încurajează violența și că a fost vorba de legitimă apărare.

„Niciodată nu am susținut și nu voi susține violența! Nu sunt genul! Dar atunci când cineva vine agresiv spre mine și sora mea, este normal să mă apăr. Mi se pare penibil că ai ajuns până aici, să cauți atenție prin scandaluri și să mai și publici online ca să ceri validare, e groaznic, asta spune multe despre tine și caracterul tău!

Sper sincer să-ți găsești odată și odată fericirea și liniștea de care ai nevoie, încât să nu mai ai timp de așa prostii. Ești în stare să faci orice doar ca să distrugi pe cineva”, a dezvăluit Ana Beregoi pe contul de Instagram.

Ce s-a întâmplat înainte ca poliția să intervină în conflictul dintre Iuliana Beregoi, Ana Beregoi și Andreea Bostănică

Sora Iulianei Beregoi a povestit și despre ce s-a întâmplat înainte ca ambulanța și poliția să sosească la fața locului. Tânăra a adus acuzații grele la adresa Andreei Bostănică, precizând că joacă rolul victimei.

„E impresionant cum cineva care, înainte de sosirea poliției și ambulanței, făcea gesturi provocatoare, scotea limba și căuta conflictul, ajunge apoi să joace rolul victimei. Mai ales când propriile imagini arată exact cine a sărit la bătaie. Ai intrat în restaurant intenționat să ce? Să ne filmezi și să ne provoci? Sunteți o familie diabolică!!!”, a mai adăugat Ana Beregoi.

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„În urma agresiunii, am rămas cu vânătăi în zona feței și a ochiului, cu smocuri de păr smulse și cu aparatul auditiv deteriorat. Pentru mine, acest lucru este foarte grav, deoarece am un deficit de auz și depind de acel aparat în viața de zi cu zi. Prietenul meu a intervenit doar pentru a ne despărți și pentru a opri conflictul, împreună cu personalul restaurantului.

Nu a agresat pe nimeni, iar acest lucru poate fi văzut clar în imaginile video și confirmat de martorii prezenți. Nu am provocat pe nimeni, nu am căutat niciun conflict și nu am agresat pe nimeni. Tot ce am făcut a fost să îi cer să înceteze filmarea și provocările. În acest moment am încredere că imaginile video, martorii și toate demersurile legale vor arăta exact ce s-a întâmplat și cine a început această agresiune”, a mai spus sora Iulianei Beregoi.

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