Chefi la cuțite, 21 mai 2025. Cine a câștigat penultimul battle. Un concurent a fost eliminat din sezonul 15

Cele trei echipe de la Chefi la cuțite s-au întrecut în cel de-al 16-lea battle. Descoperă ce verdict a adus banda, cine a intrat la duel și ce concurent a fost eliminat, în ediția din 21 mai 2025.

Confruntarea anterioară de la Chefi la cuțite a adus o probă de gătit în care echipele au avut de pregătit un meniu ca la Casa Regală. Momentul neașteptat al serii a fost atunci când Chef Ștefan Popescu a ales să folosească o amuletă ca să îl salveze pe Andrei Flutur și să-l aducă în echipa sa. Bubu, în schimb, nu a fost salvat și a părăsit competiția.

Ediția 33 din data de 21 mai 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 a adus cea de-a 16-a confruntare pe echipe. Chefii s-au reîntâlnit cu concurenții lor, așteptând cu nerăbdare să afle ce surpriză le-a pregătit de data aceasta Irina Fodor, dar și ce au de gătit.

Irina Fodor a anunțat proba de gătit pentru cel de-al 16-lea battle, în ediția din 21 mai 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15

În ediția 33 din 21 mai 2025, Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a surprins pe toți cu veștile aduse: „Tot ceea ce credeți că ar lua ochii, ar copleși gusturile și ar suci mințile, până și celor mai pretențioși invitați, trebuie să faceți astăzi. Însă, trebuie să menționez și faptul că, în această seară, la degustare avem invitați niște prieteni cu totul speciali, pentru care calitatea și prospețimea sunt zi de zi o prioritate, pentru că ei toți fac parte din marea familie Lidl!”, a anunțat frumoasa prezentatoare în ediția Chefi la cuțite din 21 mai 2025.

Dar, înainte de asta, Irina Fodor a decis să îi surprindă pe chefi și pe echipele lor cu un joculeț: „Eu țin minte că data trecută v-a plăcut turnulețul nostru. Au jucat doar chefii, dar aș vrea să văd și niște concurenți, dar nu singuri, ci împreună cu chefii. Aș vrea să vă alegeți câte doi concurenți, care să facă împreună cu voi turnulețul jenga”, a adăugat aceasta.

Chef Richard Abou Zaki a ales să joace cu fetele din echipa lui. Chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner i-au ales pe Olimpia și Dragoș, iar chef Orlando Zaharia i-a ales pe Nicoleta și Mircea.

Pe urmă, fiecare chef și concurent au pus pe rând câte o felie de legumă sau fruct, astfel încât să formeze un turnuleț. În momentul în care turnul a căzut în urma unei așezări de fruct sau legumă, acea echipă a ieșit din joc. Ultima echipă care a rămas în joc și, de altfel, a și câștigat a fost echipa portocalie condusă de chef Richard.

Înainte de a porni banda, Irina Fodor a reamintit că Maria trebuie să meargă la invidiual, după ce a lipsit de la proba trecută, pentru că fetița ei a fost bolnavă. De asemenea, prezentatoarea a anunțat și tema confruntării de azi: replica.

„Mai ținteți minte ariciul de sezonul trecut? Ariciul nu s-a întors, dar au venit prietenii lui. Trebuie să replicați exact ceea ce vedeți sub aceste cloșuri, exact în formele pe care le vedeți”, a spus Irina Fodor, care a dezvăluit, apoi, imaginile de sub cloșuri: un pui la rotisor care stătea la plajă, o prințesă și două gheare negre de pui, alături de un ou în coajă și o creastă de cocoș.

Pentru că chef Richard a câștigat joculețul, el a fost cel care a distribuit imaginile. Astfel, lui chef Orlando Zaharia i-a oferit puiul pe șezlong. Echipei verde i-a dat ghearele, iar el și-a păstrat farfuria cu prințesa.

După ce s-au sfătuit cu Chefii, concurenții s-au așezat la bancurile de lucru, cu gândul de a impresiona invitații acestei ediții, din 21 mai 2025. Dar nici bine nu a anunțat Irina Fodor start joc, că chef Richard a și decis să folosească ultima sa amuletă: „Timp de 30 de minute, concurenții echipelor adverse vor găti ștafetă unul câte unul, schimbându-se la fiecare trei minute, timp în care nu vor avea voie să vorbească între ei și nici cu chef-ul. Echipa va putea comunica doar prin semne”.

Emoțiile au fost mari și bucătăria s-a transformat astfel într-un loc al tăcerii. Din când în când, chef Richard a băgat bățul prin gard, ca să îi determine pe „adversarii” lui să vorbească. Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de invitații Lidl. Și chefii au degustat preparatele echipelor și, așa cum era de așteptat, s-a lăsat cu replici acide și comentarii.

Pe urmă, a urmat cel mai tensionat moment: banda și aducerea voturilor! Emoțiile au fost uriașe și nu mică a fost surpriza tuturor atunci când victoria a revenit echipei mov, fiind a treia oară consecutiv când aceștia câștigă battle-ul!

„Sunt prostul zilei! Gata! M-am decretat prostul zilei! I-am dat pui, normal că a câștigat cu pui. Nu m-am gândit! Nu m-a dus capul! De obicei, sunt super smart. Mă gândesc la chestiile astea, fac strategii. Normal că m-a pupat Orlando, îmi făcea și statuie”, a mărturisit chef Richard Abou Zaki, după ce a pierdut, în ediția 33 Chefi la cuțite, din 21 mai 2025.

Irina Fodor a apărut în platou și a anunțat tema duelului, dar și faptul că este penultima probă individuală din acest sezon: „Știți că este penultimul pas, apoi Semifinala și Finala, iar miza a rămas aceeași. În afară de premiul în bani, mai este vorba despre stagiul la Restroscena. Vă reamintesc că în Semifinală ajung doar nouă concurenți (...) Dragilor, mai întâi voi veni cu câteva bilețele la voi și apoi vom vedea despre ce este vorba”, a spus prezentatoarea, care a adăugat că azi nu au voie să facă desert: „Tema de astăzi se numește... Nu vă spun! Mai bine să vină cloșurile! O să vă dați seama imediat care este și tema.”

Astfel, Irina Fodor a ridicat, rând pe rând, cloșurile, care au dezvăluil următoarele texturi: spumos, cremos, pufos, granulat, lichid, crocant, gelatinos, iar fiecare dintre concurenții intrați la duelul individual a trebuit să aibă câte trei texturi în farfurie, însă textura principală și-au ales-o unul pentru celălalt din elementele menționate. Biletele extrase dezvăluiau ordinea în care concurenții ofereau textura.

Astfel, Andi i-a dat textura gelatinoasă lui Dragoș. Andrei Fluture i-a dat textura granulată lui Andi. Maria i-a dat textura lichidă lui Andrei Fluture. Alexandrina ales pentru Olimpia textura crocantă. Bogdan i-a dat Alexandrinei textura pufoasă. Olimpia i-a oferit Mariei textura spumoasă, iar pentru Bogdan a mai rămas textura cremoasă.

Când cronometrul a pornit, toată lumea a fugit către cămară, pentru a-și lua ingredientele necesare. S-au încins tigăile și fiecare s-a apucat rapid de treabă. Emoțiile au fost mari, iar timpul alocat gătitului a fost de doar șaizeci de minute, așa că fiecare a fost nevoit să se miște cât mai rapid și cât mai eficient. Fiecare a făcut tot ce a putut pentru a pregăti un preparat savuros și aspectuos, dar care să respecte textura primită.

A urmat apoi degustarea făcută de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki. Pe urmă, chefii au acordat notele care au decis ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 21 mai 2025.

Ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite în ediția 33 din data de 21 mai 2025

Concurenții intrați la duel s-au întâlnit cu Irina Fodor și cu chefii pentru a afla ce concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 21 mai 2025. Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele și au revenit în bucătărie.

„În seara asta am avut șansa de a degusta niște farfurii făcute aproape la perfecție, din punctul meu de vedere (…) Am văzut concentrare, am văzut tehnică, plăcerea gustului și arta culinară la unul dintre cele mai înalte nivele (…) Sunt mândru de toți care ați ajuns până aici!”, a mărturisit chef Richard, înainte de acordatea punctajelor, iar chef Alexandru Sautner a adăugat: „Cine pleacă astăzi acasă, nu pleacă pentru că a gătit prost, ci pentru că ceilalți au gătit mult prea bine”.

Emoțiile au fost mari și toți au trecut printr-un carusel uriaș de sentimente până să își afle notele. Ultimii concurenți rămași în platou au fost Andrei Fluture din echipa verde și Maria Chirilov din echipa portocalie. Concurenta a fost cea eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 15, ediția din 21 mai 2025. La final s-au spus cuvinte frumoase și emoționante, care au adus lacrimi de emoție pură.

