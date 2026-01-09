Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română

Antena Căutare
Chef Richard Abou Zaki a postat pe contul său de Facebook un video adorabil cu fiica lui, Carlotta în care încearcă să o învețe cuvinte noi în limba română.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 08:57
Chiar dacă la Chefi la cuțite pare să fie un jurat extrem de dur, atunci când se află în preajma fiicei sale pare că se topește de drag și devine mai emoționat, focusându-se pe fericirea micuței lui. | Antena 1 & Instagram

Carlotta este foarte receptivă și atentă, iar juratul Chefi la cuțite a avut răbdare cu ea să o învețe noi cuvinte în română în timp ce ea se juca.

Chef Richard Abou Zaki este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți bucătari din România. În ciuda faptului că este extrem de ocupat, acesta tot reușește să își găsească timp și pentru frumoasa sa familie.

Video-ul adorabil în care fiica lui Chef Richard Abou Zaki vorbește în limba română

Chef Richard Abou Zaki are o relație de lungă durată cu partenera sa, Alessandra, împreună cu care are o frumoasă fetiță pe nume Carlotta.

„Noi am avut azi lecție de limba română pentru Carlottina 🥰 Pentru voi cum a fost această zi de luni? Să aveți o săptămână minunată ”, a scris chef Richard Abou Zaki la descrierea video-ului cu fiica lui.

“Carlotta, arată cum știi să numeri în română”, a îndemnat-o chef Richard pe micuța Carlottina, iar ea a început să numere, spunând cifrele de la 1 la 10.

La final, mândru de fiica sa, chef Richard a felicitat-o și a pupat-o pe obraz.

Carlotta i-a zâmbit și s-a bucurat din plin că a reușit să numere în limba română după ce tatăl ei s-a străduit să o învețe câteva cuvinte noi.

Atunci când nu este la filmări pentru Chefi la cuțite sau la restaurantul său din Italia, chef Richard Abou Zaki îi dedică mult timp fetiței sale, bucurându-se mereu să vadă cât de mult a crescut și cât de tare îi seamănă.

Micuța Carlotta este mereu zâmbitoare și energică atunci când îl vede pe tatăl ei, fiind extrem de încântată când reușește să petreacă mai mult timp alături de el.

Când are timp, chef Richard Abou Zaki are grijă să îi satisfacă toate poftele Carlottei, ajutând-o să se bucure de pasiunile pe care le are micuța. Iarna trecută el și partenera lui, Alessandra, au dus-o pe Carlotta la ski și echitație în Dolomiti și s-au bucurat împreună de o vacanță de familie extrem de frumoasă.

„Am avut o perioadă destul de agitată, care și-a spus cuvântul. Am resimțit din plin oboseala, de-asta am și ajuns weekend-ul trecut la un control medical. Așa că am decis că este momentul pentru o evadare.

Am plecat într-o scurtă vacanță – au fost doar trei zile, dar aceste trei zile alături de familie m-au ajutat să mă refac. Am ales să mergem în Munții Dolomiți, la Trentino, o zonă spectaculoasă, unde ne-am bucurat și de relaxare la SPA.

Dar cel mai mult mi-a plăcut că am dus-o pe Carlotta pentru prima oară să schieze, dar și să călărească un ponei. Acesta era visul ei. Mi-a spus de mai multe ori că își dorește un ponei. Chiar a fost o vacanță frumoasă, în care ne-am simțit cu toții bine”, a povestit Chef Richard.

Chiar dacă la Chefi la cuțite pare să fie un jurat extrem de dur, atunci când se află în preajma fiicei sale pare că se topește de drag și devine mai emoționat, focusându-se pe fericirea micuței lui.

